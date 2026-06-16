Moskva pozdravlja dogovor Amerike i Irana

Rusija pozdravlja dogovor SAD i Irana i očekuje da će on zaustaviti neprijateljstva u regionu, izjavila je zamjenik stalnog predstavnika Ruske Federacije pri UN Ana Evstignjejeva.

"Nadamo se da će ova pozitivna nota označiti kraj trenutnog rasta nasilja i da će se sve snage uključene u konfrontaciju, uključujući Izrael, pridržavati kursa deeskalacije", rekla je Evstignjejeva u Savjetu bezbjednosti UN na sjednici o Bliskom istoku.

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Potpisivanje memoranduma o razumijevanju između SAD i Irana zakazano je za 19. jun u Burgenstoku u Švajcarskoj, rekao je agenciji RIA "Novosti" šef za komunikacije švajcarskog Ministarstva spoljnih poslova Nikolas Bido.

(SRNA)