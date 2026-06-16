Vozač nije stao policiji, pa udario u zid kuće

Vozač automobila Golf 8 nije se zaustavio policijskoj patroli koja ga je pokušala kontrolisati na području Mostara, nakon čega je velikom brzinom nastavio vožnju i pokušao pobjeći policijskim službenicima.

Prema informacijama s terena, potjera je završila u naselju Raštani kod Mostara, gdje je vozač izgubio kontrolu nad vozilom, sletio s ceste i udario u potporni zid porodične kuće.

Nakon nesreće napustio je vozilo i pobjegao pješice u nepoznatom smjeru.

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Na mjestu događaja nalazi se policijska patrola koja obavlja uviđaj, dok više policijskih timova pretražuje šire područje Raštana u potrazi za odbjeglim vozačem, javlja Hercegovina Info.

Za sada nema službenih informacija o eventualno povrijeđenim osobama, a više detalja očekuje se nakon službenog obraćanja nadležnih policijskih službi.