Sedmoro d‌jece, koja su danas u požaru ostala bez krova nad glavom u selu Panjik kod Lukavca, neće biti prepuštena sama sebi.

Kako nezvanično saznaje BL portal, premijer Savo Minić naredio je da Vlada Republike Srpske odmah odobri sredstva za kupovinu nove montažne kuće za ovu višečlanu porodicu, kako bi što prije dobili novi dom i nastavili normalan život.

Prema informacijama, porodicu će sutra posjetiti i načelnik susjedne opštine Petrovo Ozren Petković, koji će razgovarati sa domaćinima i upoznati se sa njihovim najhitnijim potrebama.

Podsjećamo, u požaru koji je izbio u selu Panjik, srpskom povratničkom naselju koje administrativno pripada gradu Lukavcu, potpuno je izgorjela porodična kuća, a sedmoro d‌jece zajedno sa roditeljima ostalo je bez doma i gotovo cjelokupne imovine.

Iz Profesionalne vatrogasne jedinice Lukavac ranije su za BL portal potvrdili da je kuća bila potpuno zahvaćena vatrom kada su njihove ekipe stigle na lice mjesta.

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"Mi smo zatekli kuću u požaru i tu nije bilo spasa građevini. Intervenisali smo, ali nismo mogli ništa da učinimo. Niko nije povrijeđen. Ne znamo kako je došlo do požara, niti šta ga je uzrokovalo. Građevina je potpuno uništena u požaru", rekli su iz Profesionalne vatrogasne jedinice Lukavac.

Uzrok požara još nije zvanično utvrđen, ali je najvažnije da u ovoj tragediji niko nije povrijeđen, dok će porodica, zahvaljujući brzoj reakciji institucija Republike Srpske, uskoro dobiti novi krov nad glavom.