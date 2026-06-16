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Umalo nova tragedija na Jadranu: Čamac snimljen kako juri ka obali, zabio se pravo u stijene!

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ATV
16.06.2026 07:19

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Умало нова трагедија на Јадрану: Чамац снимљен како јури ка обали, забио се право у стијене!
Foto: Pritnscreen/HRT

Nakon tragedije kod Splita, koja je odnijela četiri života, sa Jadrana stiže dramatičan video snimak, na kojem se vidi trenutak u kojem gumeni čamac velikom brzinom juri kao obali i silovito udara u stijene na Kornatima.

Kratki isječak na svom je Fejsbuk profilu podelio je zadarski SDP-ovac Jure Zubčić, upozorivši na sve alarmantnije stanje na Jadranu.

Zubčić je podsjetio na sudar dva broda kod Splita u kojem je život izgubilo četvoro ljudi, ističući da je u slučaju gumenog čamca prava sreća što niko nije nastradao.

Zubčić je napisao da nered na moru raste iz dana u dan, iako se nismo ni približili vrhuncu ljetnih mjeseci, zbog čega je apelovao na hitno uspostavljanje strožih kontrola i pomorskog reda.

(Telegraf)

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Tagovi :

Čamac

Jadransko more

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