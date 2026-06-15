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Lažni doktor varao pacijente i uzimao im brdo para: Hitno se oglasio MUP

Autor:

ATV
15.06.2026 17:07

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доктор љекар медицина
Foto: Pexel/ Pavel Danilyuk

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju, u saradnji sa Regionalnim centrom granične policije prema Republici Sjevernoj Makedoniji, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, uhapsili su državljanina Republike Sjeverne Makedonije S. K. (56), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio produženo krivično djelo prevara.

Osumnjičeni se tereti da je od 4. do 13. juna ove godine, predstavljajući se kao doktor iz Republike Sjeverne Makedonije, na fiksne telefone pozivao troje građana sa područja Vranja i rekao im da su navodno njihovi bliski članovi porodica teško povrijeđeni, čime ih je doveo u zabludu, nakon čega je, kako se sumnja, otišao na adrese oštećenih i od njih uzeo veću količinu novca, prenosi Blic.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden nadležnom tužilaštvu. Pozivamo građane da ukoliko su dobijali ovakve telefonske pozive ili su bili prevareni na ovaj ili sličan način, obavijeste Policijsku upravu u Vranju na brojeve telefona 017/401-585 ili na 192.

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prevara

Sjeverna Makedonija

Doktor

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