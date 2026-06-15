Kako da ne postanete laka meta: Trikovi kojima provalnici provjeravaju da li ste kući

Mnogi ljudi vjeruju da su provale nešto što se dešava drugima - negdje daleko, u nekom drugom kraju grada ili komšiluka.

Međutim, stručnjaci za bezbjednost upozoravaju da provalnici danas rijetko djeluju nasumično. Prije nego što pokušaju da uđu u nečiji dom, često danima posmatraju okolinu, prate navike stanara i traže male znakove koji mogu da otkriju da je kuća prazna ili da vlasnici nisu oprezni.

Upravo zbog toga pojedini detalji, koji na prvi pogled djeluju potpuno beznačajno, mogu postati signal da je neko odsutan i da bi objekat mogao biti laka meta.

Kanta za smeće kao test da li je neko kod kuće

Jedna od metoda na koju policija u više evropskih zemalja godinama upozorava jeste takozvani trik sa kantama za smeće.

Provalnici ponekad pomjeraju kante sa njihovog uobičajenog mjesta ili ih ostavljaju na neuobičajenoj lokaciji kako bi provjerili da li će neko reagovati. Ukoliko kanta ostane danima pomjerena, to može ukazivati na to da vlasnici nisu kod kuće ili da duže vrijeme ne obraćaju pažnju na ono što se dešava oko njihove imovine.

Osim toga, kante za smeće mogu poslužiti i kao praktično pomagalo za penjanje do prozora, terasa ili balkona, posebno kod porodičnih kuća.

Lažni majstori koriste osjećaj hitnosti

Druga česta taktika podrazumijeva dolazak na vrata pod izgovorom hitne intervencije.

Počinioci se mogu predstaviti kao vodoinstalateri, električari, radnici komunalnih službi ili dostavljači. Njihov cilj je da izazovu osjećaj panike ili hitnosti, tvrdeći da postoji kvar, curenje vode ili drugi problem koji zahtjeva trenutnu reakciju.

Kada osoba pod pritiskom otvori vrata ili ih pusti u stan, prevaranti dobijaju priliku da osmotre prostor, skrenu pažnju domaćinima ili ukradu novac i dragocjenosti.

Stručnjaci savjetuju da se identitet svakog nepoznatog posetioca provjeri prije nego što mu se omogući ulazak u dom.

Poseban oprez kada neko tvrdi da je policajac

Još opasniji oblik prevare jeste lažno predstavljanje policije ili drugih službenih lica.

Prevaranti računaju na činjenicu da većina ljudi ima povjerenje prema uniformi i službenim oznakama. Zbog toga pokušavaju da autoritet iskoriste kako bi lakše dobili pristup kući ili stanu.

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Policija upozorava da pravi službenici neće imati problem da pokažu legitimaciju i omoguće građanima da provjere njihov identitet. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja, najbolje je pozvati nadležnu policijsku stanicu i potvrditi da li je intervencija zaista zvanična.

Kako da vaš dom ne izgleda napušteno

Kada odlazite na putovanje ili duže vrijeme nećete biti kod kuće, važno je da dom ostavi utisak da u njemu neko boravi.

Preporučuje se da zamolite komšije ili članove porodice da povremeno prazne poštansko sanduče, pomjeraju roletne i obiđu dvorište. Prepuna pošta, stalno spuštene roletne ili neuredno dvorište često su prvi znaci koje provalnici primećuju.

Male stvari koje mogu spriječiti veliku štetu

Najveća opasnost ovih metoda leži u tome što deluju potpuno obično i svakodnevno. Pomjerena kanta za smeće, nepoznati majstor na vratima ili osoba koja se predstavlja kao policajac mogu biti dio pažljivo osmišljenog plana za procjenu rizika i odabir mete.

Zbog toga stručnjaci ističu da je informisanost jedna od najvažnijih mera zaštite. Nekada upravo pažnja prema sitnicama može spriječiti veliku materijalnu štetu i sačuvati osjećaj sigurnosti u sopstvenom domu.

/Ona.Telegraf/