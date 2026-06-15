Ako odjeća ne miriše lijepo nakon pranja, evo u čemu griješite

Ako želite da veš lijepo miriše i poslije tri dana u ormaru, problem skoro nikad nije deterdžent.

Problem je vaša mašina i navika da sipate „za svaki slučaj“ malo više. Vlažna guma na vratima i zaostali prašak hvataju bakterije, a one se onda zavuku u svaku majicu koju operete. Miris koji osjetite čim otvorite ladicu dolazi odatle, ne sa ulice.

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Zašto odjeća smrdi i poslije pranja?

Najčešći krivac je vlaga zarobljena u mašini. Kad zatvorite vrata odmah po pranju, voda ostaje u gumi i fioci za deterdžent. Tu se za par dana razvije plesan koja daje onaj zadah na ustajalo. Drugi krivac je preopterećen bubanj. Ako natrpate mašinu do vrha, voda ne može da ispere prljavštinu, pa ona ostane u vlaknima.

Manje deterdženta, a veš lijepo miriše

Zvuči obrnuto od logike, ali višak praška pravi više štete nego koristi. Deterdžent se ne ispere do kraja, začepi fioku i počne da zaudara. Pročitajte dozu na pakovanju i koristite mjernu posudu. Ako je odjeća jako prljava, radije pokrenite dva ciklusa nego što duplirate prašak.

Sa omekšivačem je slična priča. Previše ga otežava ispiranje, a vremenom smanjuje upijanje tkanine. Zato ga nikako ne sipajte na peškire, sportsku odeću ni stvari od mikrovlakana. Spandeks i elastin poslije omekšivača gube rastegljivost i brže se troše.

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Niža temperatura čuva boju i oblik

Mnogi i dalje peru sve na 60 ili 90 stepeni, iz navike. To uništava boju i razvlači tkaninu bez potrebe. Dobra mašina i pristojan deterdžent skidaju prljavštinu i na 30 ili 40 stepeni. Na 90 stepeni perite samo posteljinu i krpe, i to radi dezinfekcije. Sve ostalo trpi nižu temperaturu i traje duže.

Farmerke ne idu u mašinu svaki put

Proizvođači farmerki su tu beskompromisni. Mnogi savetuju da ih uopšte ne perete u mašini ako želite da boja potraje. Ako vam to deluje preterano, držite razmak od dva do šest mjeseci između pranja, zavisno od toga koliko ih nosite. Češće pranje ispira indigo i farmerke postaju izblijedile za par mjeseci.

Kako da osušite veš a da se ne istroši?

Loše sušenje uništi odjeću isto kao loše pranje. Mašinsku sušilicu nemojte koristiti stalno, jer stanjuje vlakna i vuče boju. Osetljive tkanine ne idu u nju uopšte. Evo šta vrijedi zapamtiti:

Pletene i vunene stvari sušite ravno na peškiru, nikad na žici, da ne izgube oblik

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Mašinu morate čistiti, inače sve ide na odjeću

Prljavština i ostaci deterdženta se gomilaju u bubnju i pre ili kasnije završe na vašoj odeći, u vidu belih mrlja i neprijatnog mirisa. Posle svakog pranja ispraznite mašinu i obrišite gumu na vratima. Fioku za deterdžent redovno osušite. Jednom mesečno pokrenite prazan ciklus na visokoj temperaturi sa sredstvom za dezinfekciju. Otvorena vrata poslije pranja su najjednostavniji trik da se vlaga isuši i da svjež miris odjeće potraje danima, prenosi Krstarica.