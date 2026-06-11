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Sveštenici objasnili gdje se po pravilu drže ikone u kući

Autor:

ATV
11.06.2026 13:53

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Икона Богородице у Цркви.
Foto: ATV

Istočni zid sobe, a ne prostor iznad televizora. To je prvo što će vam reći većina sveštenika kada ih pitate gdje se postavlja pravoslavna ikona u kući.

A baš tu većina nas pogriješi, jer ikona završi tamo gdje ima slobodnog zida, a ne tamo gdje joj je mjesto po tradiciji.

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Crkva nema strogo pravilo zapisano u kamenu, ali postoji vijekovima ustaljena praksa. Ikona se okreće ka istoku, ka strani na kojoj izlazi sunce i ka kojoj se vjernik okreće na molitvi. U starim srpskim kućama taj ugao se zvao „krsna slava strana“ i niko ga nije zatrpavao stvarima.

Gdje se nalazi pravo mjesto za kućnu ikonu

Tradicionalno mjesto za ikonu je istočni ugao glavne sobe, onaj koji prvi ugledate kada uđete. Ovaj kutak se naziva sveti ugao ili „crveni ugao“, što na staroslovenskom znači lijep ugao. Postavlja se u visini očiju ili malo iznad, tako da ikona gleda vas, a ne vaše noge.

Visina nije slučajna. Ako je ikona prenisko, djeluje kao ukras na komodi. Ako je previsoko, gubite onaj lični osjećaj susreta pogleda koji je suština molitve pred ikonom.

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Sveštenici često kažu da treba da stojite ispred nje uspravno, bez saginjanja i bez propinjanja na prste.

Zašto iznad televizora i u hodniku nije dobro

Najveći problem nije zid, nego društvo u kome ikona stoji. Kada kućnu ikonu stavite iznad televizora, ona dijeli prostor sa rijaliti svađama, reklamama i večernjim vijestima.

Crkva to ne zabranjuje izričito, ali sveštenici jasno savjetuju da molitveni kutak i ekran ne idu na isti zid.

Hodnik je druga česta greška. Tu se ikona okači jer „ima mjesta“, pa pored nje vise ključevi, jakne i torbe. Sveti ugao traži mir, a ne promaju i gužvu kod ulaznih vrata.

Ako živite u maloj garsonjeri, bolje je izabrati miran dio sobe nego ulazni zid.

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Šta se stavlja pored ikone, a šta nikako

Pored ikone se tradicionalno pali kandilo ili svijeća, stavlja se grančica bosiljka i ponekad mali krst. Mnoge domaćice tu drže i bočicu svete vodice. Sve to čini molitveni kutak cjelovitim i prepoznatljivim svakome ko uđe.

Kandilo ili voštana svijeća, postavljeni tako da ne dime samu ikonu

Grančica bosiljka, najčešće osveštanog na Bogojavljenje

Ručno vezena nadvratna tkanina ili čista bela salveta ispod

Šta ne ide u taj kutak? Porodične fotografije pokojnika, šminka, sitan novac i nakit. Sveti ugao nije polica za sve i svašta. Jedna ikona postavljena s poštovanjem vrijedi više od deset nabacanih bez reda.

Vjera i poštovanje su važniji od samog mjesta na zidu

Ikona nije amajlija i ne radi kao alarm protiv nesreće. Ona je prozor ka molitvi, podsjetnik da se zaustavite i prekrstite kada prolazite.

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Pravoslavna ikona štiti dom kroz vjeru ukućana, a ne kroz mjesto na kome visi.

Sasvim druga priča je odnos prema njoj. Sveštenici savjetuju da ikonu u domu redovno obrišete od prašine mekom krpom, da pred njom upalite kandilo na slavu i velike praznike.

(Krstarica)

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Ikona

pravoslavlje

SPC

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