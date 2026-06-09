Riješite se puževa u bašti: Bježe kao ludi - treba vam samo 1 sastojak iz kuhinje

Jedna od najpoznatijih metoda za uklanjanje puževa u bašti jeste upotreba prirodnih rešenja koja pomažu da se njihova populacija značajno smanji ili potpuno suzbije.

Na taj način ne samo da reciklirate kuhinjski otpad, već i formirate zaštitnu barijeru koja pomaže da se osjetljive biljke sačuvaju od oštećenja.

Ova tehnika se zasniva na tome da gruba i oštra tekstura ljuski predstavlja neprijatnu fizičku prepreku za puževe. Pošto im otežava kretanje i može da isušuje njihov sluzni sloj, oni uglavnom izbjegavaju takve površine.

Princip je u tome da se ljuske operu, osuše i zatim usitne u krupnije komade, nakon čega se rasporede oko biljaka koje želite da zaštitite. Njihova gruba i abrazivna površina stvara fizičku barijeru koju puževi izbjegavaju, jer im otežava kretanje i narušava sluzni sloj od koga zavise za kretanje i zaštitu od isušivanja.

Pored zaštitne uloge, ljuske od jaja mogu vremenom obogatiti zemljište kalcijum-karbonatom, što doprinosi njegovoj strukturi i zdravlju biljaka. Ipak, važno je naglasiti da ova metoda nije potpuno pouzdana i ne pruža uvijek potpunu zaštitu od puževa.

Zbog toga se preporučuje da se koristi u kombinaciji sa drugim merama, poput ručnog uklanjanja puževa, postavljanja zamki ili primjene dodatnih fizičkih barijera kao što su bakarne trake ili grublji materijali u zemljištu.

(informer)