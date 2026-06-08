Savjeti za lakše podnošenje trudnoće tokom ljetnih vrućina

Ljetni period može biti posebno zahtjevan za trudnice, jer visoke temperature dodatno pojačavaju umor, znojenje i nelagodu koje trudnoća već nosi sa sobom. Uz nekoliko jednostavnih navika i prilagođavanja svakodnevice, moguće je olakšati ovaj period i bolje podnijeti vrućine.

Jedan od najvažnijih faktora tokom toplih dana je dovoljan unos tečnosti. Trudnicama se preporučuje redovna hidratacija tokom dana, a u uslovima visokih temperatura unos vode treba dodatno povećati, posebno ako se boravi na otvorenom.

Osim vode, mogu se konzumirati i napici s elektrolitima sa smanjenim ud‌jelom šećera, kako bi se nadoknadili minerali izgubljeni znojenjem. Tokom ljetnih mjeseci preporučuje se izbjegavanje boravka na direktnom suncu, posebno u najtoplijem dijelu dana. Aktivnosti je najbolje planirati u ranim jutarnjim satima ili uveče, kada su temperature niže i podnošljivije.

Važnu ulogu ima i od‌jeća. Lagani, široki i prozračni materijali, kao i nošenje zaštite za glavu poput šešira, mogu pomoći u smanjenju izloženosti toploti i pregrijavanja organizma.

Za dodatno osvježenje preporučuje se nošenje bočice s vodom ili raspršivačem, kako bi se tijelo povremeno rashladilo. Plivanje se takođe ističe kao idealna fizička aktivnost u trudnoći tokom ljeta, jer istovremeno pomaže rashlađivanju i održavanju kondicije.

Iako se tokom vrućih dana često smanjuje apetit, važno je ne izostavljati unos hranjivih materija, posebno proteina. Lagani obroci i smoothie napici mogu biti dobar način da se organizmu obezbijede potrebne hranjive tvari.

Takođe se savjetuje oprez pri konzumaciji lako kvarljive hrane, naročito u toplim uslovima, jer se takvi obroci mogu brzo pokvariti i predstavljati rizik po zdravlje, prenosi Kliks

Kod problema poput oticanja nogu preporučuje se češće odmaranje s podignutim nogama, kako bi se poboljšala cirkulacija i smanjio osjećaj težine. Dodatno olakšanje može donijeti i boravak u vodi, poput plivanja ili kratkog opuštanja u kadi, što pomaže rashlađivanju i smanjenju otoka.