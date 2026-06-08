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Kako pravilno čuvati hljeb kako bi duže ostao svjež tokom ljetnih mjeseci

Autor:

ATV
08.06.2026 16:20

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хљеб тијесто храна
Foto: Pexel/ Rosa Stone

Hljeb je jedna od osnovnih namirnica koja se svakodnevno koristi u domaćinstvima, ali zbog kratkog roka trajanja često završava i u otpadu. Na njegovu svježinu značajno utiče način skladištenja, pa je važno znati kako ga pravilno čuvati.

Najčešće greške uključuju čuvanje hljeba u frižideru ili u potpuno zatvorenim plastičnim vrećicama. U takvim uslovima može doći do bržeg isušivanja ili stvaranja plijesni, posebno ako je okruženje toplo ili vlažno.

U hermetički zatvorenim pakovanjima hljeb nema dovoljno cirkulacije zraka, što može ubrzati kvarenje. Zbog toga je bolje ostaviti ga da “diše” i čuvati na način koji omogućava prirodnu ventilaciju.

Jedan od najpraktičnijih načina čuvanja je korištenje platnenih ili papirnih vrećica, kao i košara za hljeb, koje omogućavaju da se zadrži svježina bez nakupljanja vlage.

Takođe, hljeb je najbolje držati na sobnoj temperaturi, na suhom i hladnijem mjestu, daleko od izvora toplote i vlage. Frižider se uglavnom ne preporučuje jer može uticati na promjenu strukture i ubrzati proces kvarenja.

Ako se hljeb ne planira brzo konzumirati, zamrzavanje je bolja opcija jer može očuvati njegovu svježinu duži vremenski period. Prije upotrebe dovoljno ga je ostaviti da se prirodno odmrzne, a po želji se može kratko zagrijati u rerni kako bi povratio hrskavost, piše Kliks

Pravilnim skladištenjem moguće je značajno produžiti svježinu hljeba i smanjiti njegov otpad u domaćinstvu.

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Tagovi :

Hljeb

Hrana

Savjeti

ljeto

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