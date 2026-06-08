Ovo povrće možete posaditi u junu: Daju bogat rod tokom ljeta i rane jeseni

Mnogi misle da je jun prekasno vrijeme za sjetvu povrća, ali iskusni baštovani tvrde upravo suprotno. Kako se zemlja zagrijava, a dani postaju duži i sunčaniji, pojedine kulture niču brže nego u proljeće i daju odlične prinose tokom ljeta i rane jeseni.

Stručnjaci ističu da su upravo topli dani i stabilne temperature razlog zbog kog određene biljke u junu napreduju bolje nego u aprilu ili maju. Potrebno je samo da odaberete vrste koje vole ljetne uslove i brzo sazrijevaju.

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Ako još niste popunili svoju baštu ili želite dodatni rod, ovih sedam vrsta povrća možete bez problema da posejete tokom juna.

Šargarepa

Šargarepa se može sijati početkom juna, a najbolje uspijeva u rastresitom zemljištu bez kamenja.

Sjeme se polaže plitko, na dubinu od oko pola centimetra, dok biljke kasnije treba prorediti kako bi imale dovoljno prostora za razvoj korijena.

Važno je održavati zemljište umjereno vlažnim, naročito tokom toplih dana. Manje sorte šargarepe obično brže sazrijevaju i daju odlične rezultate tokom ljeta.

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Krastavac

Krastavci obožavaju toplotu i spadaju među najbrže rastuće povrtarske kulture.

Sjeme se sije direktno u zemlju, na dubinu od oko dva i po centimetra. Biljkama je potrebno dovoljno prostora i redovno zalivanje.

Ako gajite sorte penjačice, postavite oslonac ili mrežu kako bi plodovi bili zdraviji i lakši za berbu.

Boranija

Boranija važi za jednu od najjednostavnijih kultura za uzgoj iz sjemena.

Može se sijati tokom cijelog juna, a prve mahune stižu za svega dva mjeseca. Potrebno joj je sunčano mesto i redovno zalivanje, posebno tokom cvjetanja i formiranja plodova.

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Redovna berba podstiče biljku da stvara nove mahune.

Rotkvice

Ako želite brz rezultat, rotkvice su odličan izbor.

Od sjetve do berbe često prođe manje od mjesec dana, pa su idealne za nestrpljive baštovane.

Sjeme se sije plitko, a zemljište treba održavati ravnomjerno vlažnim kako korijen ne bi postao drvenast ili previše ljut.

Cvekla

Cvekla je zahvalna kultura jer se koriste i korijen i mladi listovi.

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Sjeme se može sijati tokom čitavog juna, a biljke vole redovno zalivanje koje omogućava formiranje sočnih i ukusnih korenova.

Mladi listovi cvekle odlični su za salate i variva.

Blitva

Blitva je jedna od najotpornijih biljaka za ljetnu baštu.

Dobro podnosi visoke temperature, a često nastavlja da daje rod sve do jeseni.

Njene šarene drške dodatno ukrašavaju baštu, dok se listovi mogu brati sukcesivno tokom cijele sezone.

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Tikvice

Tikvice su među najrodnijim ljetnim kulturama. Dovoljna je jedna biljka da tokom sezone obezbjedi veliki broj plodova.

Sjeme se polaže na dubinu od oko dva i po centimetra, a biljkama treba obezbjediti dovoljno prostora za razvoj.

Najukusnije su kada se beru dok su još mlade i nježne, prenosi Ona.rs.

Zašto je jun idealan za sjetvu?

Toplo zemljište omogućava brže klijanje sjemena, dok duži dani i više sunčeve svjetlosti podstiču intenzivan rast biljaka. Zbog toga mnoge kulture posejane u junu često niču brže i razvijaju se uspješnije nego one posejane rano u proljeće.

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Ako ste mislili da ste propustili sezonu sadnje, dobra vest je da vaša bašta još uvijek može da bude puna svježeg domaćeg povrća.