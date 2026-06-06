Kuvari otkrili trik: Kako prepoznati pravo maslinovo ulje?

Maslinovo ulje smatra se jednom od najzdravijih namirnica u kuhinji, ali mnogi potrošači se često pitaju kako da budu sigurni da su kupili kvalitetan proizvod. Na tržištu postoji veliki broj različitih ulja, pa nije uvijek lako procijeniti da li je ono što se nalazi u boci zaista vrhunskog kvaliteta.

Zbog toga je posljednjih godina veliku popularnost stekao jednostavan "test iz frižidera" za koji mnogi tvrde da može da otkrije pravo maslinovo ulje.

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Stavite flašu u frižider

Prema riječima jednog iskusnog kuvara, dovoljno je da bocu maslinovog ulja ostavite nekoliko sati u frižideru i pratite promjene.

"Kada se pravo maslinovo ulje izloži niskim temperaturama, ono počinje da se zgušnjava i postaje mutno. Ponekad se mogu pojaviti i sitni kristali ili talog, što je posljedica prirodnih masnih kiselina koje reaguju na hladnoću", objasnio je.

Upravo zato mnogi smatraju da je ovaj jednostavan eksperiment dobar pokazatelj da li je ulje prirodno ili sadrži primjese drugih biljnih ulja.

Stručnjaci imaju važno upozorenje

Ipak, stručnjaci naglašavaju da ovaj test nije potpuno pouzdan i da se na osnovu njega ne može sa sigurnošću utvrditi kvalitet ili porijeklo ulja.

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Na ponašanje maslinovog ulja u frižideru utiču brojni faktori, uključujući sortu maslina od kojih je proizvedeno, način prerade, kao i temperaturu skladištenja.

Zbog toga ulje koje se ne zgusne dovoljno ne mora automatski da bude lošeg kvaliteta, baš kao što ni zamućenje nije apsolutna garancija vrhunskog proizvoda.

Miris često otkriva više od testa

Poznavaoci maslinovog ulja ističu da je jedan od najboljih pokazatelja upravo njegov miris.

Kvalitetno ekstra djevičansko maslinovo ulje trebalo bi da ima svježu aromu koja podsjeća na zelenu travu, svježe pokošeno bilje, artičoke ili zelene masline.

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S druge strane, ako ulje gotovo da nema miris ili podsjeća na užeglost, to može biti znak da nije svježe ili da kvalitet nije na očekivanom nivou.

Gorčina nije mana, već znak kvaliteta

Mnogi potrošači izbjegavaju ulja koja ostavljaju blagu gorčinu ili peckanje u grlu, smatrajući da je to mana proizvoda. Međutim, stručnjaci tvrde upravo suprotno.

Dobra maslinova ulja često imaju izraženu gorčinu i blagu pikantnost, a te karakteristike povezane su sa prisustvom prirodnih antioksidanasa i polifenola, jedinjenja koja se smatraju veoma korisnim za zdravlje.

Upravo zbog toga lagano peckanje u grlu može biti jedan od pokazatelja da je ulje svježe i bogato vrijednim sastojcima.

Na šta obratiti pažnju pri kupovini

Stručnjaci savjetuju da se prilikom kupovine pažljivo pročita deklaracija i provjeri porijeklo proizvoda.

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Posebno je važno obratiti pažnju na:

godinu berbe maslina,

zemlju i region porijekla,

podatke o proizvođaču,

oznaku da je riječ o ekstra djevičanskom maslinovom ulju.

Transparentni proizvođači uglavnom jasno navode odakle potiču masline i kako je ulje proizvedeno, što kupcima može biti dodatna potvrda kvaliteta.

(ŽenaBlic)