Biljka koja odbija komarce: Može se uzgajati u dvorištima i na balkonima

Autor:ATV
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Mačija kopriva, poznata i kao nepeta (Nepeta cataria), višegodišnja je biljka iz porodice mente koja se sve češće uzgaja u dvorištima i na balkonima zbog svoje otpornosti, lijepog izgleda i prijatnog aromatičnog mirisa.
Porijeklom je iz Evrope i Azije, a danas je popularna širom svijeta kao ukrasna i aromatična biljka.
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Mačija kopriva poznata je po mirisu koji djeluje na insekte, zbog čega se često koristi kao prirodna zaštita u bašti.
Njen miris:
Zbog toga je posebno korisna za biljke koje se nalaze u njenoj blizini.
Često se sadi na terasama, drži u saksijama na prozorskim daskama ili u baštama gdje vlasnici žele smanjiti prisustvo insekata bez upotrebe hemijskih sredstava.
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Mačija kopriva je veoma zahvalna biljka i može uspijevati u različitim uslovima, ali najbolje rezultate daje kada se sadi na sunčanim mjestima.
Za uspješan rast preporučuje se:
Može se uzgajati:
Jedna od najvećih prednosti mačije koprive jeste njena jednostavna njega.
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Potrebno ju je zalivati umjereno i obezbijediti joj dovoljno sunčeve svjetlosti. Nakon prvog cvjetanja preporučuje se orezivanje kako bi ponovo procvjetala.
Biljka je veoma otporna na sušu i niske temperature, zbog čega je pogodna i za manje iskusne ljubitelje cvijeća, prenosi Sensa.
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