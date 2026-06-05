Biljka koja odbija komarce: Može se uzgajati u dvorištima i na balkonima

Mačija kopriva, poznata i kao nepeta (Nepeta cataria), višegodišnja je biljka iz porodice mente koja se sve češće uzgaja u dvorištima i na balkonima zbog svoje otpornosti, lijepog izgleda i prijatnog aromatičnog mirisa.

Porijeklom je iz Evrope i Azije, a danas je popularna širom svijeta kao ukrasna i aromatična biljka.

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Šta odbija, a šta privlači?

Mačija kopriva poznata je po mirisu koji djeluje na insekte, zbog čega se često koristi kao prirodna zaštita u bašti.

Njen miris:

odbija komarce

smanjuje prisustvo pojedinih vrsta muva i drugih insekata

privlači pčele i druge oprašivače

Zbog toga je posebno korisna za biljke koje se nalaze u njenoj blizini.

Često se sadi na terasama, drži u saksijama na prozorskim daskama ili u baštama gdje vlasnici žele smanjiti prisustvo insekata bez upotrebe hemijskih sredstava.

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Gdje se sadi mačija kopriva?

Mačija kopriva je veoma zahvalna biljka i može uspijevati u različitim uslovima, ali najbolje rezultate daje kada se sadi na sunčanim mjestima.

Za uspješan rast preporučuje se:

propusno i nešto suvlje zemljište

umjereno zalivanje

izbjegavanje zadržavanja vode u zemlji

Može se uzgajati:

u bašti, kao ukrasni rub cvjetne leje

u saksijama na terasi ili balkonu

u kamenjarima i suvim vrtovima

Jednostavna za održavanje

Jedna od najvećih prednosti mačije koprive jeste njena jednostavna njega.

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Potrebno ju je zalivati umjereno i obezbijediti joj dovoljno sunčeve svjetlosti. Nakon prvog cvjetanja preporučuje se orezivanje kako bi ponovo procvjetala.

Biljka je veoma otporna na sušu i niske temperature, zbog čega je pogodna i za manje iskusne ljubitelje cvijeća, prenosi Sensa.