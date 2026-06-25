Stižu nova pravila u Banjaluci? Najviše dva psa ili dvije mačke u stanu

Vlasnici pasa i mačaka u Banjaluci mogli bi dobiti preciznija pravila za držanje kućnih ljubimaca u stanovima, zgradama, liftovima, dvorištima i na javnim površinama. Prema prijedlogu nove Odluke o komunalnom redu, jedno domaćinstvo u stanu moglo bi držati najviše dva psa ili dvije mačke, dok bi za kršenje pojedinih pravila fizička lica mogla biti kažnjena od 500 do 3.000 KM.

Ova pravila važna su za veliki broj građana, jer se direktno odnose na svakodnevni život u zgradama, komšijske odnose, čistoću javnih površina, d‌ječija igrališta, parkove i bezbjednost prolaznika.

Dokument koji će se naći na dnevnom redu Skupštine grada na sjednici 3. jula donosi niz detalja koji bi, ako odluka bude usvojena, mogli promijeniti navike vlasnika kućnih ljubimaca u Banjaluci, piše BL portal.

U stanu najviše dva psa ili dvije mačke

Psi i mačke u stanovima mogli bi se držati uz saglasnost zajednice etažnih vlasnika ili većine etažnih vlasnika ulaza, ako ulaz predstavlja posebnu funkcionalnu cjelinu.

Jedno domaćinstvo u stanu moglo bi držati najviše dva psa ili dvije mačke.

Predviđeno je i da vlasnik psa, koji učestalim i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti mir, mora odmah preduzeti mjere da spriječi dalje uznemiravanje. Ako to ne uradi, dužan je ukloniti psa.

Kućne ljubimce, prema prijedlogu, nije dozvoljeno držati u zajedničkim dijelovima i prostorijama zgrada, poput stepeništa, tavana, podruma, ravnog krova i sličnih prostora.

Posebno je navedeno da se kućni ljubimci ne mogu držati ni na terasi, balkonu i lođi stana. Izuzetak su ukrasne i egzotične ptice, poput ptica pjevačica i papagaja, ali samo ako ne ugrožavaju komšije i prolaznike i ako ne zagađuju životnu sredinu.

Pas i mačka ne mogu u lift dok su drugi unutra

Jedna od najkonkretnijih odredbi odnosi se na liftove. Zabranjeno je uvođenje pasa i mačaka u lift dok ga koriste drugi stanari ili građani.

Ako pas prilikom izvođenja iz stana zaprlja stepenište, lift, stazu, put, zelenu površinu ili drugi prostor, vlasnik ili držalac psa mora tu površinu očistiti i, po potrebi, oprati.

Vlasnik psa mora kod sebe imati kesu ili drugi pribor za uklanjanje izmeta i pokazati ga na zahtjev komunalnog policajca.

Za građane to u praksi znači da bi komunalna policija imala jasniji osnov da reaguje u slučajevima kada se psi izvode bez pribora za čišćenje ili kada iza njih ostane nečistoća u zgradi i na javnoj površini.

Povodac, korpa i zabrane na igralištima

Psi se mogu izvoditi samo na povodniku i sa zaštitnom korpom na njušci. Bez korpe, ali na povodniku, mogu se izvoditi psi malih i srednjih rasa koji nisu agresivni, kao i štenad do četiri mjeseca starosti.

Psi se mogu slobodno kretati samo na posebno određenim površinama. Nadležni organ Grada treba da označi dijelove parkova i javnih površina na kojima psi mogu biti bez povodnika i korpe.

Prijedlog zabranjuje izvođenje, šetnju i puštanje pasa na d‌ječijim igralištima, u dvorištima predškolskih, školskih i zdravstvenih ustanova, uređenim javnim parkovima, sportskim terenima i zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada.

Izuzetak se odnosi na lovačke pse na teritoriji lovišta za vrijeme lova, kao i na ovčarske pse za vrijeme čuvanja stoke, uz prisustvo vlasnika.

Čipovanje, javni prevoz i psi čuvari

Svaka mačka i svaki pas moraju biti označeni mikročipom i upisani u registar kod nadležne veterinarske organizacije na teritoriji Grada Banjaluka.

Ako pas ili mačka povrijede neko lice, vlasnik ili držalac mora odmah obavijestiti veterinarsku inspekciju.

Prijedlog propisuje i da se pas ne smije uvoditi u vozila javnog prevoza, kao ni u objekte i prostore na kojima je jasno istaknut znak zabrane. Ograničenja se ne odnose na službene pse i pse osposobljene za pomoć osobama sa invaliditetom.

Posebna pravila važe i za pse u dvorištima. Pas se može držati u ograđenom dvorištu samo ako mu je onemogućen izlazak i ugrožavanje prolaznika. Ako dvorište nije bezbjedno ograđeno, pas mora biti u boksu ili vezan tako da ne može ugroziti druga lica.

Na ulazu u kuću ili dvorište u kojem se drže psi čuvari mora biti istaknuta tabla sa natpisom „Čuvaj se psa“.

Kazne za građane do 3.000 KM

Za kršenje dijela ovih pravila predviđene su novčane kazne.

Fizičko lice može biti kažnjeno od 500 do 3.000 KM ako kućne ljubimce drži suprotno pravilima, ne poštuje obaveze prilikom izvođenja psa, uvodi psa u zabranjene prostore, ne ispuni obaveze u vezi sa čipovanjem ili psa drži u dvorištu mimo propisanih uslova.

Za samostalne preduzetnike kazne idu od 1.000 do 6.000 KM, dok su za pravna lica predviđene kazne od 5.000 do 10.000 KM. Za odgovorno lice u pravnom licu kazna je od 500 do 1.000 KM.

Prijedlog odluke predviđa i mogućnost da se vlasniku ili držaocu kućnog ljubimca, koji se ne pridržava propisanih pravila, zabrani dalje držanje kućnih ljubimaca. U tom slučaju može biti naređeno da se životinje smjeste u odgovarajuće prihvatilište.

Ukoliko odluka bude usvojena, vlasnici pasa i mačaka u Banjaluci imaće jasnije obaveze u stanovima, liftovima, dvorištima, parkovima i na drugim javnim površinama. Za stanare to znači više pravila u zajedničkim prostorima, a za vlasnike ljubimaca veću odgovornost za ponašanje, kretanje i čistoću iza životinja.