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Dodatnih 700.000 KM za Banjalučku rivu

Autor:

Magdalena Gligić
25.06.2026 19:40

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Багер Бањалучка рива радови на Врбасу
Foto: ATV

Radovi na obalama Vrbasa u punom su jeku. Poznati po sječi vrba, raskopavanju korita, uništavanju biodiverziteta. Vode po svemu sudeći za stanovnike nekih banjalučkih naselja neće biti svaki dan, ali rive hoće, ako je vjerovati najavama gradonačelnika.

„Možemo da kažemo da od današnjeg dana negdje prosječno kroz narednih 60 dana oko 2 mjeseca će biti završen projekat Riva. Kao što Split ili Makarska imaju svoju rivu ovde ćete da dobijete banjalučku“, rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković.

Nije sporno što se nešto radi, problem su pogrešno poredani prioriteti. Para za vodovodnu infrastrukturu nema dovoljno, ali ima više od četiri i po miliona maraka za rivu.

I dok mještani nekih banjalučkih naselja nemaju vodu, Grad je svoju energiju usmjerio u izgradnju rive.

Struka više od godinu dana traži informacije o projektu. Dosta im je lažnih obećanja Gradske uprave i netransparentnosti.

„S jedne strane ima veliki problem u netransparentnosti, stvara se jedna jako ružna praksa, loša i dugoročno škodljiva praksa da se stvari rade bez javnog znanja. Zakonski imamo pravo na njih mi i građanstvo, ali ništa i dalje nismo dobili“, poručio je Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu.

Trebalo bi da se uči na greškama velikih gradova koji danas plaćaju posljedice sličnih radova pogubnih po rijeke i cjelokupan ekosistem. Ipak, zagledan u hrvatske rive, na te greške, čini se, gradonačelnik najvećeg grada u Srpskoj zatvara oči.

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Banjalučka riva

Banjaluka

Vrbas

Draško Stanivuković

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