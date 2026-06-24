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Maričić: Građani skupo plaćaju pogubno rukovođenje "Vodovodom"

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 17:10

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Маричић: Грађани скупо плаћају погубно руковођење "Водоводом"
Foto: Ustupljena fotografija

Pogubno rukovođenje banjalučkim "Vodovodom" danas plaćaju Banjalučani tako što plaćaju skuplju vodu što je posebno apsurdno za sugrađane koji je, ovih dana, nemaju, a koje gradske vlasti optužuju za prekomjernu potrošnju, izjavio je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Goran Maričić.

"Ono što je prekomjerno potrošio `Vodovod`, uz neznanje da riješi probleme sa vodosnabdijevanjem i pozitivno posluje, na kraju je i dovelo do ove situacije", naglasio je Maričić.

Kako je naveo, apsurdne su samohvale direktora banjalučkog `Vodovoda` da to preduzeće dobro radi - "ozbiljno i sistemski".

"Dok mještani potkozarskih sela i platoa Manjače muku muče kako da obezbijede vodu za domaćinstva i stoku, degutantno je slušati takve izjave. One su, u ovom trenutku, sramotne", smatra Maričić.

Maričić naglašava da je "ozbiljan" i "sistemski" rad doveo već na početku ljeta do restrikcija i nestašica vode za hiljade stanovnika potkozarskih mjesnih zajednica koji su, čak, i kritikovani zbog potrošnje vode na tropskim vrućinama, saopšteno je iz Gradskog odbora SNSD-a.

"Stanje u `Vodovodu` je katastrofalno, plate radnicima kasne, traži se odgoda plaćanja dugova jer je preduzeće u finansijskoj dubiozi iako je odobreno povećanje cijene vode, poslovna godina završena je višemilionskim gubitkom, a milioni se duguju i dobavljačima", rekao je Maričić.

On je istakao da nema novca ni osnovnih sredstava za rad što je posljedica lošeg rukovođenja ovim preduzećem, ali i činjenice da su, zbog prikupljanja političkih poena, priključci besplatno dijeljeni.

"Dok dugovi rastu, a novca nema, i dok hiljade Banjalučana nema vode, hvaliti se stabilnim poslovanjem i dobrim rezultatima je, u najmanju ruku, neumjesno", istakao je Maričić.

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Goran Maričić

Vodovod Banjaluka

Banjaluka

Draško Stanivuković

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