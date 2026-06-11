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Dodik: Odobren novac i za vrtić i vodovod u Dragočaju

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ATV
11.06.2026 13:48

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Драгочају.
Foto: ATV/Branko Jović

Republika Srpska je u dobroj poziciji, intenzivno se realizuju značajni infrastrukturni projekti, među kojima su izgradnja puteva, vodovoda, vrtića, što je značajno za poboljšanje uslova života, izjavio je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je rekao da je ovo prilika da se riješi problem starog prijedorskog puta, a u međuvremenu će se riješiti i imovinski odnosi u drugom dijelu trase.

On je istakao da građani u naselju Dragočaj zaslužuju bolju putnu inftastrukturu.

"Završavamo sve što kažemo", rekao je Dodik novinarima u banjalučkom naselju Dragočaj počela je sanacija starog prijedorskog puta, dužine 1.700 metara, a vrijednost radova je 1,2 miliona KM.

On je dodao da će biti odobren novac i za vrtić i vodovod u Dragočaju.

"Za put u ovom naselju nadležan je grad Banjaluka, ali su institucije Srpske odlučile da ga urade. Država je tu za svoj narod, a zajednički moramo raditi kako bi bili jači", naglasio je Dodik.

On je istakao da je Srpska u dobroj poziciji, navodeći kako je bio u Hercegovini gdje je vidljiv preporod, te posjetio Istočnio Sarajevo koje je za ponos svima.

"Želimo da budemo drugačiji, a za nas su u Sarajevu politički i svaki drugi neprijatelji", rekao je Dodik, prenosi Srna.

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Tagovi :

Dragočaj

Banjaluka

Stara prijedorska cesta

Vrtić

Milorad Dodik

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