Humanost na djelu u Banjaluci: Sakupljeno 1.909 KM za višečlane porodice

Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe“ u banjalučkom kafiću "Living Rum“ 22. marta organizovala je „Pikado iz bloka“ tokom kojeg je prikupljeno 1.909 KM za pomoć višečlanim porodicama.

Osim što su sakupili novac za pomoć porodicama, organizatori kažu da ono što ovom događaju daje posebnu priču nije samo rezultat već povratak pikada u „Living“.

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"Upravo odavdje je sve i počelo prije mnogo godina. U istom ovom lokalu, organizovali smo pikado i roštilj, i spontano se rodila ideja koja je vremenom prerasla u veću priču. „Living“ je i tada bio na vrhuncu, a i danas mu je teško parirati kada je u pitanju odziv ljudi i novac koji se sakupi na „Pikadu iz bloka“, kažu iz organizacije.

Zato je ovaj pikado bio i susret starih prijatelja, volontera ali i mnogo novih ljudi, a svi sa velikim srcem i jednim ciljem: da pomognemo višečlane porodice.

"Zbog toga posebnu zahvalnost dugujemo i Igoru Nariću, vlasniku lokala "Living rum", i Bojanu Kelečeviću čija je inicijativa bila da organizujemo ovaj događaj", istakli su iz organizacije "Srbi za Srbe".

Tokom cijelog dana vladala je sjajna atmosfera. Kafić je bio pun kao košnica, navijalo se i slavilo. Svi su se, kako kažu, odomaćili kao da su u dnevnom boravku u svojoj kući.

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U konkurenciji 26 takmičara u singl kategoriji najprecizniji je bio Vedran Dejanović, drugo mjesto osvojio je Igor Narić, dok je treći bio Dejan Mijatović.

U dubl konkurenciji nastupilo je sedam ekipa, a pobjedu su odnijeli Marko Cigan i Dušan Ratković. Drugo mjesto pripalo je volonterkama Katarini Babić i Nevena Reljić koje su se rame uz rame borile sa profesionalcima, dok su treći bili Boban Vuković i Dajana Vuković.