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Ove banjalučke ulice danas ostaju u mraku

Autor:

ATV
11.06.2026 07:54

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Стубови за струју.
Foto: ATV

Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od devet do 12 časova biti dijelovi ulica Jovana Dučića, Krajiških brigada, Nedeljka Čabrinovića, Njegoševa, Pave Radana, Srpskih pilota, Stevana Mokranjca i Ranka Miličevića, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Bez napajanja električnom energijom od osam do 12 časova biće i dio ulice Isaije Mitrovića i Slavka Rodića.

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"Od devet do 14 časova struje neće biti u dijelu naselja Motike i Šargovac", naveli su iz ovog preduzeća i dodali da će dio naselja Pavlovac ostati bez električne energije od devet do 14 časova.

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Tagovi :

Struja

Banjaluka

električna energija

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