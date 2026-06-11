Ove banjalučke ulice danas ostaju u mraku

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Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od devet do 12 časova biti dijelovi ulica Jovana Dučića, Krajiških brigada, Nedeljka Čabrinovića, Njegoševa, Pave Radana, Srpskih pilota, Stevana Mokranjca i Ranka Miličevića, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Bez napajanja električnom energijom od osam do 12 časova biće i dio ulice Isaije Mitrovića i Slavka Rodića. Društvo U Srpskoj pravi bejbi bum - rođena 41 beba "Od devet do 14 časova struje neće biti u dijelu naselja Motike i Šargovac", naveli su iz ovog preduzeća i dodali da će dio naselja Pavlovac ostati bez električne energije od devet do 14 časova.

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