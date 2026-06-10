Odbornici dali zeleno svjetlo za dodjelu placeva

Zeleno svjetlo za dodjelu placeva porodicama sa četvoro i više djece, mladim bračnim parovima do 35 godina i samohranim roditeljima dali su banjalučki odbornici.

Uslove ispunjava 203 placa na području Donje Piskavice, Dragočaja, Motika i Bukovca, a u toku su rješavanja imovinsko pravnih poslova za još 200.

"Pored besplatnog placa mogu dobiti i besplatan projekat priključak za vodu besplatnu građevinsku dozvolu tako da je to jedna inicijalna pomoć, značajna pomoć za mlade bračne parove", rekao je Dragan Milanović, odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka.

Budući korisnici neće dobijati zemljište u vlasništvo, već pravo građenja bez naknade na period od 99 godina. Taj model ne rješava trajno stambeno pitanje, jer zemljište ostaje u vlasništvu Grada, upozoravaju pojedini odbornici.

"Grad kao i država nemaju zakonsku mogućnost da se nečega odreknu 100% i da to bude dodjela. To je u suštini onako kako je zakon odredio i što je jedino moguće – davanje prava građenja", rekao je Nenad Talić, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

"Koristim ovu priliku da građane zamolim, savjetujem – da prilikom konkurisanja obrate pažnju na papirologiju, prilikom konkurisanja obavezno konsultuju ili notara, ili advokata, ili pravnika", rekao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Podršku odbornika dobila je i odluka o prenamijeni gradskog prostora u naselju Starčevica, čime su stvoreni uslovi za izgradnju novog vrtića. Iz SNSD-a su od gradonačelnika tražili da na sjednicu dostavi istu odluku za prostor u Donjoj Piskavici, ali takav prijedlog nije bio predmet današnjeg odlučivanja.

"Meni saradnici kažu da se tamo ne zna ko je izvođač, da tamo nema ni urbanističko-tehničkih uslova, da nema ni građevinske dozvole", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

"Gradonačelnik osim što koči, on neće ni da se zabrine da li je potrebno još nešto sredstava da omogući završetak toga i daje takve izjave koje mi nisu optimistične da ćemo uspjeti da riješimo to. Mi smo održali sjednicu Komisije za propise i predstavke tražili od njega da sa riječi pređe na djela", rekao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Podršku skupštinske većine dobio je i prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Grada Banjaluka za refinansiranje postojećeg duga "Toplana“. Među tačkama koje nisu dobile podršku odbornika našlo se kreditno zaduženje za sanaciju Parka „Petar Kočić“.