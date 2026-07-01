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Ćeranić o provokacijama zastavama RBiH: Policija postupa po prijavama građana

Autor:

Slaviša Đurković
01.07.2026 14:04

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Ћеранић о провокацијама заставама РБиХ: Полиција поступа по пријавама грађана
Foto: ATV

Dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka Predrag Ćeranić kaže za ATV da policija u Srpskoj postupa po prijavama građana kada oduzima zastave koje izazivaju uznemirenje.

Posljednjih nekoliko dana učestale su scene provokacija zastavama RBiH u Republici Srpskoj, a sada se društvenim mrežama širi i uputstvo za one koje zaustavi policija Republike Srpske. Dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banjaluci Predrag Ćeranić kaže za ATV da kada policajac nekoga zaustavi i oduzme mu zastavu, on to čini po prijavi građana koji se osjećaju uznemireno.

"Konačno oni koji postavljaju neprilične objave gube iz vida da su društvene mreže javni prostor. Prema tome, mogu biti sankcionisani ako pretjeraju u izlivima mržnje ili izazovu uznemiravanje građana. Što se tiče ratnih zastava, tu policija postupa shodno članu 7. Zakona o javnom redu i miru u kojem se navodi da se ne smiju građani uznemiravati. Kada policajac nekoga zaustavi i oduzme mu recimo zastavu s ljiljanima, on to čini po prijavi građana koji se osjećaju uznemireno. S druge strane i onaj koji nosi tu zastavu, bio je jedan slučaj u Doboju da je istaknuta na kući, kada ga policija upozori da on ugrožava i svoju bezbjednost jer bi se možda moglo dogoditi da reaguju navijačke grupe, onda to ljudi shvataju", kaže Ćeranić.

РБиХ

Društvo

Dijele se uputstva za provokacije sa zastavom RBiH

On podsjeća da je riječ o kazni koja se kreće od 100 do 300 KM i da ljudi uglavnom ne reaguju neprilično kada im se oduzima zastava.

U uputstvima koja su objavljena na društvenim mrežama poziva se na snimanje policijskih službenika, ali i da ne dozvole da im se oduzme zastava.

"Kada je u pitanju snimanje policajaca koji vrše svoju dužnost, to niko ne zabranjuje. Policajac radi po zakonu. Kada su u pitanju društvene mreže, ljudi moraju imati u vidu da je to javni prostor i da sve ono što može biti označeno kao prijetnja onome ko je izriče, dovodi ga u mogućnost da odgovora", kaže Ćeranić.

Učestali incidenti

Incidenti u kojima pojedinci provociraju istaknutim zastavama RBiH u Republici Srpskoj su se intenzivirali u posljednje vrijeme.

застава рбих добој

Hronika

Usred Doboja provocirao zastavom RBiH: "Što ne ideš da živiš u Srbiju"

Nedavni primjer iz Doboja u kojem je vozač sa istaknutom zastavom RBiH ušao u verbalni sukob sa obezbjeđenjem Doboj siti centra, a nakon čega je kažnjen od srpske policije, izazvao je hiljade komentara.

Ovih dana se na društvenim mrežama dijele uputstva kako da se pojedinci koji na taj način namjeravaju da provociraju u Republici Srpskoj ophode sa srpskom policijom.

чапљина љиљани

Gradovi i opštine

Grad Čapljina osudio postavljanje zastave RBiH

U tekstu se pozivaju pojedinci koji sa namjerom da provociraju ističu zastave RBiH da prilikom zaustavljanja od strane MUP-a Republike Srpske mobilnim telefonom snimaju službenike koji ih legitimišu.

Nadalje, savjetuju da pojedinci koji se nađu u takvoj situaciji ne dozvole oduzimanje zastave.

Učestale provokacije

U proteklom periodu zabilježen je veći broj incidenata. Nedavno je zastava Republike Srpske skinuta sa jarbola i zapaljena, što je izazvalo reakciju nadležnih u Republici Srpskoj. Predsjednik Vlade Savo Minić najavio je i zakonsko rješenje kojim će biti zabranjeno isticanje zastave tzv. Armije BiH, a predsjednik Republike Srpske Siniša Karan podnio je krivičnu prijavu zbog paljenja zastave Srpske.

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Tagovi :

Predrag Ćeranić

zastava RBiH

Provokacija

MUP Republike Srpske

FBiH

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