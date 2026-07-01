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Minić: Kada vječni i nedovršeni student Stanivuković pokušava da se bavi ozbiljnim temama to obično ispadne tragikomično

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 13:52

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Kada vječni i nedovršeni student Draško Stanivuković pokušava da se bavi ozbiljnim temama to obično ispadne tragikomično, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Stanivuković je još jednom pokazao da je neznalica i manipulator. Ponovo pravi predstave i performanse, bez bilo kakvog razumijevanja teme. Kao prvo, on hvali Ivanića i odluku Predsjedništva iz 2016, a ne vidi da je ona oročena na godinu dana. Pitanje za njega je - zašto je Ivanić vremenski ograničio odluku i produžio ovaj problem, s obzirom da je tada imao povoljniji odnos snaga iz FBiH u Predsjedništvu, nego što je danas", naglasio je Minić.

Minić je poručio da je sramota što neko ko se grlio sa Kristijanom Šmitom po Banjaluci daje sebi za pravo da za nepostojeću izdaju optužuje srpskog člana Predsjedništva.

"Suština je da Narodna skupština zahvaljujući vetu gospođe Cvijanović ima priliku da sruši sve višemjesečne manipulacije u Predsjedništvu BiH u vezi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH", dodao je Minić.

Minić je na svom Iks nalogu naveo da je mnogo razlika između Željke Cvijanović i Draška Stanivukovića, od obrazovanja do ozbiljnosti, ali je jedna ključna.

"Dok Cvijanović proces odlučivanja prebacuje sa institucija BiH na institucije Republike Srpske u ovom slučaju NSRS, Stanivuković sa Bakirom Izetbegovićem potpisuje deklaracije u kojima se zagovara jačanja institucija BiH. I to su činjenice koje ne mogu da budu zamagljene jeftinim populizmom i još jeftinijim performansima", zaključio je Minić.

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Savo Minić

Republika Srpska

Draško Stanivuković

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