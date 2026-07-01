Dodik: Stav Srpske jasan, odlučivanje u BiH treba da bude plod dogovora legitimnih predstavnika

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Stav Republike Srpske je odavno jasan, odlučivanje u BiH treba da bude plod dogovora legitimnih predstavnika tri naroda, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Raduje nas, kaže Dodik, da takav stav imaju i administracija predsjednika SAD Donalda Trampa, Ruska Federacija, Kina. "Dosadašnji visoki predstavnici unijeli su mnogo nereda i narušili odnose, stoga je krajnje vrijeme da se BiH oslobodi tutorstva. Treba provjeriti da li Aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika", istakao je Dodik na Iksu. Stav Republike Srpske je odavno jasan, odlučivanje u BiH treba da bude plod dogovora legitimnih predstavnika tri naroda.



Raduje nas da takav stav imaju i administracija predsjednika Trampa @realDonaldTrump , Ruska Federacija, Kina.

Dosadašnji visoki predstavnici unijeli su mnogo… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 1, 2026

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