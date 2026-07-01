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Dodik: Stav Srpske jasan, odlučivanje u BiH treba da bude plod dogovora legitimnih predstavnika

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 13:32

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

Stav Republike Srpske je odavno jasan, odlučivanje u BiH treba da bude plod dogovora legitimnih predstavnika tri naroda, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Raduje nas, kaže Dodik, da takav stav imaju i administracija predsjednika SAD Donalda Trampa, Ruska Federacija, Kina.

"Dosadašnji visoki predstavnici unijeli su mnogo nereda i narušili odnose, stoga je krajnje vrijeme da se BiH oslobodi tutorstva. Treba provjeriti da li Aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika", istakao je Dodik na Iksu.

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Milorad Dodik

SNSD

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