PIK bez konačnog dogovora: Luis Krišok imenovan za v.d. visokog predstavnika

Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira (PIK) nije uspio ni na današnjoj sjednici da postigne konačan dogovor oko prijedloga za visokog predstavnika u BiH, već su samo formalno imenovali vršioca dužnosti.

Ambasadori Upravnog odbora PIK-a formalno su imenovali Luisa Krišoka za v.d. visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.

Ova odluka važi do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika.

Takođe, Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće, sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula 2026. godine.

On će tu funkciju, navode u PIK-u, preuzeti sutra, 1. jula.

"Upravni odbor PIK-a očekuje uspješnu saradnju sa g. Krišokom nakon što preuzme dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika 1. jula 2026. godine", saopšteno je iz PIK-a.