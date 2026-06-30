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PIK bez konačnog dogovora: Luis Krišok imenovan za v.d. visokog predstavnika

Autor:

Stevan Lulić
30.06.2026 20:17

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Сједница ПИК-a о избору високог представника у БиХ.
Foto: Screenshot/X/OHR_BiH

Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira (PIK) nije uspio ni na današnjoj sjednici da postigne konačan dogovor oko prijedloga za visokog predstavnika u BiH, već su samo formalno imenovali vršioca dužnosti.

Ambasadori Upravnog odbora PIK-a formalno su imenovali Luisa Krišoka za v.d. visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.

Ova odluka važi do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika.

Takođe, Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće, sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula 2026. godine.

On će tu funkciju, navode u PIK-u, preuzeti sutra, 1. jula.

"Upravni odbor PIK-a očekuje uspješnu saradnju sa g. Krišokom nakon što preuzme dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika 1. jula 2026. godine", saopšteno je iz PIK-a.

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OHR

PIK BiH

Savjet za implementaciju mira

Savjet za provođenje mira

Luis Krišok

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