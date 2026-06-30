Petrović: Sarajevski mediji sigurno neće određivati nikome iz Srpske kad će ulagati veto

Šef Kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH Dušan Petrović izjavio je za Srnu da je veto, u svakom slučaju, ustavno pravo svakog člana Predsjedništva i sigurno je da sarajevski mediji neće određivati nikome iz Republike Srpske kada će neku odluku proglasiti štetnom za njene vitalne interese.

Reagujući na pisanje "Raporta" da je Cvijanović zakasnila da uloži veto na izbor članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Petrović je istakao da je to najobičnija glupost i skretanje pažnje sa nelegalnog preglasavanja i kršenja svih mogućih procedura od predsjedavajućeg Predsjedništva Denisa Bećirovića.

"U moru laži kojima obiluje ovaj tekst, možda je najveća ona da su u radnoj grupi uvaženi prijedlozi iz Kabineta srpskog člana", rekao je Petrović.