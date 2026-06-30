Špirić: Političko Sarajevo ugrožava evropski put BiH

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić izjavio je danas da je političko Sarajevo nastavilo blokadu ovog doma i da takvo ponašanje ugrožava evropski put BiH.

Špirić je rekao da u institucijama BiH nije zabilježena slična situacija od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ističući da je Dom naroda u blokadi od samog konstituisanja.

"Ovo je danas još jedan propali pokušaj stvaranja građanskog doma od Doma naroda. Mislim da danas nikome u BiH nije nejasno ko četiri godine drži u blokadi Dom naroda", rekao je Špirić novinarima nakon sjednice.

On je naveo da su delegati iz Kluba Bošnjaka ostali u sali, ali da nisu učestvovali u radu, te ocijenio da su time pokazali da ne žele rješavanje problema, uključujući i pitanja koja se odnose na BHRT.

Špirić je rekao da su on i predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović nastojali da se usvoji ono o čemu postoji saglasnost, ali da druga strana nije bila spremna ni na takav pristup.

Prema njegovim riječima, institucije BiH koriste se za unutarstranačku predizbornu kampanju, zbog čega ne očekuje značajniji napredak u radu Doma naroda u narednim mjesecima.

Govoreći o evropskom putu BiH, Špirić je naveo da su blokade institucija i ranije nanosile štetu zemlji i usporavale reformske procese, dodajući da će biti napretka samo ako dođe do promjene ponašanja onih koji blokiraju rad Doma naroda.

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Osvrćući se na pitanje objavljivanja danas usvojenih odluka, Špirić je poručio da će sve što je usvojeno u skladu sa Poslovnikom biti objavljeno i da "o tome neće odlučivati pojedini delegati".

Komentarišući mogući odlazak Kristijana Šmita, Špirić je rekao da bi međunarodni faktor trebalo da prepusti domaćim političarima da sami dogovaraju rješenja.

"Mislim da je i najlošije rješenje iz BiH bolje od najboljeg nametnutog međunarodnog rješenja", poručio je Špirić, prenosi SRNA.