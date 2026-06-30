Vulić: Skandalozan odgovor Ustavnog suda BiH

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić ocijenila je skandaloznim odgovor Ustavnog suda BiH na njeno poslaničko pitanje.

Vulićeva je na današnjoj sjednici ovog doma istakla da je njeno pitanje Ustavnom sudu o tome kada će se ova pravosudna institucija izjasniti o ustavnosti odredbi izmjena Krivičnog zakona BiH, koje je nametnuo Kristijan Šmit, bilo pitanje javnog i političkog interesa za Republiku Srpsku i narod koji predstavlja.

"Sekretar Ustavnog suda je bila bahata da je napisala da se na Ustavni sud Zakon o parlamentarnom nadzoru primjenjuje isključivo na pitanja o finansijskom poslovanju", navela je Vulićeva i istakla da ona nije tražila parlamentarni nadzor, te da se Ustavni sud nije udostojio da pročita njeno pitanje.

Ona je sekretara Ustavnog suda upoznala sa članom 10.2 Poslovnika o radu Predstavničkog doma koji kaže da je poslanik dužan da se bavi pitanjima od javnog i političkog interesa.

Vulićeva je postavila pitanje i predsjedniku Ustavnog suda po kojem osnovu sekretar ove institucije odgovara na poslanička pitanja.

"Ja sam izabrani poslanik i imam pravo na postavljanje pitanja kao što on ima obavezu da odgovori na pitanje. To je strašno i pokazuje kakva je to institucija, odnosno da je to nikakva institucija", zaključila je Vulićeva.