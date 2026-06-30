Drugi dan "Garden Festa" pomjeren na 5. jul

Drugi dan ovogodišnjeg "Jelen Garden Festa", koji je trebalo da bude održan u subotu, 4. jula, pomjeren je za nedjelju, 5. jul, zbog Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju Dana žalosti. Prvi dan festivala ostaje u planiranom terminu, u petak, 3. jula, u Ljetnoj bašti u Prijedoru.

Organizatori festivala saopštili su da je do promjene termina došlo u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske o proglašenju Dana žalosti.

Republika Srpska Odluka Vlade: 4. jul Dan žalosti u Srpskoj

Uz izmjenu termina, došlo je i do promjene u programu, pa će umjesto Hiljsona Mendele druge festivalske večeri nastupiti Peki. Ostali izvođači ostaju nepromijenjeni.

Prve festivalske večeri, 3. jula, publiku očekuju nastupi Ede Maajke, Zostera, Vojka V i Rundeka, Haustora i Ekipe. Drugog dana festivala, 5. jula, nastupiće Bombaj Štampa, Brkovi, Mile Kekin i bend, te Peki.

Organizatori su naveli da će sve ulaznice kupljene za subotu, kao i dvodnevne ulaznice, važiti za novi termin održavanja drugog festivalskog dana.

Posjetioci kojima novi termin ne odgovara moći će, nakon završetka festivala, da ostvare povrat novca za neiskorištene ulaznice. Ulaznice kupljene na fizičkim prodajnim mjestima biće refundirane na istim lokacijama, uz priloženu neiskorištenu kartu, dok će kupcima koji su karte nabavili putem onlajn servisa Gigstix.ba novac biti automatski vraćen nakon završetka festivala. Dvodnevne ulaznice smatraće se neiskorištenim samo ako nisu iskorištene nijednog festivalskog dana.

Organizatori su se zahvalili publici, gostima i partnerima na razumijevanju i podršci, uz izvinjenje zbog promjena izazvanih nepredviđenim okolnostima, te poručili da se festival nastavlja 3. i 5. jula u Ljetnoj bašti u Prijedoru.