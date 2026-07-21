Vlada Srpske proglasila 4. avgust Danom žalosti

"Vlada Republike Srpske, danas je, na 16. telefonskoj sjednici, proglasila 4. avgust 2026. godine Danom žalosti u Republici Srpskoj, povodom obilježavanja Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji „Oluja“.

Dan žalosti obilježava se na način propisan Zakonom o obilježavanju dana žalosti", saopšteno je iz Vlade.