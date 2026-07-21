Vlada Srpske proglasila 4. avgust Danom žalosti

Autor:ATV redakcija
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Vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust 2026. godine Danom žalosti.
"Vlada Republike Srpske, danas je, na 16. telefonskoj sjednici, proglasila 4. avgust 2026. godine Danom žalosti u Republici Srpskoj, povodom obilježavanja Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji „Oluja“.
Dan žalosti obilježava se na način propisan Zakonom o obilježavanju dana žalosti", saopšteno je iz Vlade.
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