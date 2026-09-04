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Velike površine i nedostatak radne snage: Priča porodice Koščica

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04.09.2026 20:59

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Велике површине и недостатак радне снаге: Прича породице Кошчица
Foto: ATV

Porodica Koščica iz sela Kukulje kod Srpca bavi se ratarskom i povrtarskom proizvodnjom. Kukulje je poznato i po očuvanju tradicije i domaće hrane. Radna snaga u današnja vremena predstavlja veliki problem svima pa je tako je i u ovom domaćinstvu priča mladi poljoprivrednik Igor. Obrađuju se velike površine.

Detalji u prilogu Zorice Petković:

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