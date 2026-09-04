Karan, Cvijanović, Dodik i Minić položili vijence na Centralnom spomeniku

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Milorad Dodik i premijer Savo Minić danas su u Šamcu položili vijence na Centralnom spomeniku palim za slobodu "92-95".
Na centralnom spomeniku upisana su imena 440 poginulih pripadnika Druge posavske brigade, od kojih su 362 borca bila sa šamačkog područja.
Centralni spomenik podignut je u čast poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata.
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