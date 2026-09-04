Kriza dostiže vrhunac: Folksvagen u velikom problemu

Njemački automobilski gigant Folksvagen ukinuće oko 100.000 radnih mjesta širom svijeta, nakon što su se uprava i sindikati dogovorili o otpuštanju još 50.000 radnika do 2030. godine, izjavio je generalni direktor kompanije Oliver Blume.

"Folksvagen se, kao i veliki dio njemačke industrije, suočava sa ozbiljnom finansijskom i operativnom krizom, nakon što su profitne marže drastično pale", naveo je Blume, prenosi "Raša tudej".

Kao jedan od ključnih faktora naveo je gubitak pristupa ruskim energentima i sve veću konkurenciju iz Kine.

Grupacija Folksvagen već je započela proces otpuštanja oko 50.000 radnika u svojim kompanijama Folksvagen, Audi i Porše, kao i u kompaniji za automobilski softver Karijad, uglavnom kroz dobrovoljne odlaske i prijevremeno penzionisanje, prenosi Srna.