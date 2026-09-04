Velika tribina u Šamcu: "SNSD je garancija za Republiku Srpsku"

SNSD je garancija za Republiku Srpske, iz Šamca kreće u još jednu pobjedu, poručeno je sa tribine iz ovog posavskog grada gdje se okupilo više od 15.000 ljudi da pruži podršku politika SNSD-a i njegovim kandidatima za opšte izbore 4. oktobra.

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je u obraćanju okupljenima da SNSD radi samo ono što narod traži i što narodu treba.

SNSD Šamac

"Nas vole jer ne mijenjamo stavove. Za nas je Republika Srpska trajna i neupitna. Zagledani smo u Srbiju, smeta nam granica na Drini i radimo na tome da ona ne postoji. Ne volimo Sarajevo, ne volimo Britaniju, ne volimo Njemačku, ne volimo Šmita", istakao je Dodik i dodao da je Srbija uvijek uz Srpsku.

On je istakao da Republika Srpska nakon izbora mora ovladati svim izvorima vode, te poručio da više nema zloupotrebe rijeka.

Republika Srpska Velika tribina SNSD-a: "Na čelu sa Dodikom spremni smo da provodimo sve zacrtane ciljeve"

Naglasio je i da nikada nije podlegao pritisku stranaca kao opozicija iz Republike Srpske.

Dodik je rekao da srpskom narodu niko neće određivati koga će žaliti i kome će svijeću prisluživati.

"Vojska Republike Srpske odbranila je srpski narod", istakao je Dodik.

Zahvalio je koalicionim partnerima i iskazao namjeru da SNSD sa njima formira dvotrećinsku većinu kako bi se obezbijedila sigurnost.

Dodik je istakao da će kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić šetati kroz svoj grad baš kao nosilac te funkcije.

Istakao je da je Minić čovjek patriota, da je od početka u SNSD-u, te da je i opštinu Šamac vodio najbolje što je mogao.

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je u prethodnom mandatu u Predsjedništvu otvorila mnoga vrata, ali da je to je samo zagrijavanje.

Poručila je da se treba držati zajedno, te da se na izborima 4. oktobra mora pokazati da su poraženi oni koji su prvo htjeli da se obračunaju sa predsjednikom Miloradom Dodikom, a kasnije i sa Republikom Srpskom.

Prema njenim riječima, SNSD je veliki tim na čijem čelu je veliki lider, koji je preuzeo veliku odgovornost da bi od Republike Srpske napravio još sigurnije mjesto.

"Neprijatelja je poslao kući i obezbijedio da nikada takvog nećemo imati u Republici Srpskoj", naglasila je ona i dodala da je i kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić dokazao da može da uradi dobar posao za sve stanovnike Srpske.

Visoki funkcioner SNSD-a Siniša Karan poručio je da iz Šamca kreću u novu pobjedu, koja je i pobjeda Republike Srpske.

"SNSD se ne bori za glasove, već za narod, Republiku Srpsku i sve vas" naveo je Karan i dodao da će ova stranka nastaviti sa politikama koje grade Republiku Srpsku, tako da će samo ona odlučivati o svojoj budućnosti.

Predstavnik Mladih socijaldemokrata Gordana Ignjatović rekla je da je za mlade koji iskreno vole Republiku Srpsku prva nedjelja u oktobru dan da kažu "hvala" jer imaju besplatno školovanje, što se grade studentski domovi i što znaju da će svoj uspjeh graditi u Republici Srpskoj.

Potpredsjednik SNS-a Nevena Đurić rekla je na obraćanju na tribini SNSD-a da Srbiju i Republiku Srpsku povezuje podrška.

"Vi volite Srbiju, a mi toliko volimo Republiku Srpsku", istakla je Đurićeva i napomenula da je Republika Srpska svašta preživjela, ali da je opstala zato što su se Srbi držali zajedno.

Na tribini u Šamcu predstavljeni su svi kandidati SNSD-a na opštim izborima, a prije tribine mladi SNSD-a razvili su trobojku dugu 200 metara.