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UEFA žestoko kaznila Zvezdu zbog transparenta Delija za Ratka Mladića

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04.09.2026 20:49

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УЕФА жестоко казнила Звезду због транспарента Делија за Ратка Младића
Foto: Tanjug / AP / DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Crvena zvezda je saznala veoma loše vijesti iz Niona, pošto je Disciplinska komisija UEFA izrekla kaznu za meč protiv Viktorije Plzenj.

Zvezda je kažnjena po četiri osnova: neprimjereno ponašanje ekipe, rasističko ili diskriminatorno ponašanje, prenošenje poruke koja nije primjerena sportskom događaju i zbog napada na drugog igrača.

Zvezdi će biti zabranjeno da prodaje karte za narednu evropsku utakmicu, a to će biti meč protiv Lugana u Švajcarskoj.

Takođe, Zvezda će morati da plati 40.000 evra zbog „rasističkog ili diskriminatornog ponašanja svojih navijača“, a takođe će imati uslovnu kaznu za zabranu prodaje ulaznica za još jednu gostujuću utakmicu.

Kažnjena je i sa 50.000 evra zbog poruke koja nije primjerena sportskom događaju, a to se vjerovatno odnosi na transparent „Delija“ za Ratka Mladića i oproštaj poslije njegove smrti.

Zvezda je kažnjena i sa 8.250 evra zbog neprimjerenog ponašanja svog tima.

Zvezda će, dakle, morati da plati 98.250 evra kada se sve sabere, a neće imati navijače na jednoj utakmici, a možda i na još jednoj ukoliko se uslovna kazna prekrši u naredne dvije godine.

Paralelno sa tim, Osman Bukari je suspendovan za naredne tri utakmice u Evropi, pa će propustiti duele protiv Lugana u gostima i protiv Kopenhagena i Inter Eskaldesa na Marakani u Ligi konferencija, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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FK Crvena zvezda

Ratko Mladić

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