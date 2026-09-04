UEFA žestoko kaznila Zvezdu zbog transparenta Delija za Ratka Mladića

Crvena zvezda je saznala veoma loše vijesti iz Niona, pošto je Disciplinska komisija UEFA izrekla kaznu za meč protiv Viktorije Plzenj.

Zvezda je kažnjena po četiri osnova: neprimjereno ponašanje ekipe, rasističko ili diskriminatorno ponašanje, prenošenje poruke koja nije primjerena sportskom događaju i zbog napada na drugog igrača.

Zvezdi će biti zabranjeno da prodaje karte za narednu evropsku utakmicu, a to će biti meč protiv Lugana u Švajcarskoj.

Takođe, Zvezda će morati da plati 40.000 evra zbog „rasističkog ili diskriminatornog ponašanja svojih navijača“, a takođe će imati uslovnu kaznu za zabranu prodaje ulaznica za još jednu gostujuću utakmicu.

Kažnjena je i sa 50.000 evra zbog poruke koja nije primjerena sportskom događaju, a to se vjerovatno odnosi na transparent „Delija“ za Ratka Mladića i oproštaj poslije njegove smrti.

Zvezda je kažnjena i sa 8.250 evra zbog neprimjerenog ponašanja svog tima.

Zvezda će, dakle, morati da plati 98.250 evra kada se sve sabere, a neće imati navijače na jednoj utakmici, a možda i na još jednoj ukoliko se uslovna kazna prekrši u naredne dvije godine.

Paralelno sa tim, Osman Bukari je suspendovan za naredne tri utakmice u Evropi, pa će propustiti duele protiv Lugana u gostima i protiv Kopenhagena i Inter Eskaldesa na Marakani u Ligi konferencija, prenosi Telegraf.