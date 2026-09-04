Istraživanje kaže: Partizan treći na svijetu

Fudbalski klub Partizan zauzeo je treće mjesto na svijetu po procentu minuta koje su u domaćem prvenstvu tokom 2026. godine odigrali fudbaleri mlađi od 21 godine.

To je pokazalo najnovije istraživanje Međunarodnog centra za sportske studije (CIES) iz Švajcarske.

CIES je analizirao klubove iz 50 najjačih nacionalnih liga širom svijeta, a kriterijum za rangiranje bio je procenat ukupne prvenstvene minutaže koju su dobili igrači koji u trenutku nastupa nisu imali 21 godinu.

Prema tom parametru, mladi fudbaleri Partizana odigrali su 37 odsto svih minuta u domaćem prvenstvu tokom 2026. godine, što je crno-bijelima donijelo treću poziciju na globalnoj listi.

Ispred Partizana nalaze se samo danski Nordsjeland i francuski Strazbur.

Nordsjeland je ubjedljivo prvi sa 48,1 odsto minuta za igrače mlađe od 21 godine, dok je Strazbur na drugom mjestu sa 37,9 odsto.

Danski klub godinama važi za jedan od najpoznatijih razvojnih projekata u evropskom fudbalu, uz saradnju sa akademijom „Rajt tu Drim“ iz Gane.

Partizan je, sa 37 odsto, ostao veoma blizu Strazbura, a iza sebe je ostavio veliki broj klubova iz evropskih i svjetskih liga poznatih po radu sa mladim fudbalerima.

Visok plasman crno-bijelih predstavlja potvrdu opredjeljenja kluba da značajan prostor u prvom timu dobija igrački kadar iz omladinske škole, kao i mladi fudbaleri koji se priključuju seniorskom timu u ranoj fazi karijere, prenosi b92.