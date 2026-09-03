Kevac o Svesrpskom fudbalskom kupu: Jedan od najljepših vidova saradnje Srpske i Srbije

Republika Srpska i naša matica Srbija sarađuju na mnogim nivoima, ali ovo je jedan koji je nama najdražih i najljepši“, izjavio je predsjednik Upravnog odbora Svesrpskog kupa Srđan Kevac povodom trećeg po redu Svesrpskog kupa u fudbalu.

Kevac je istakao da ne postoji ništa ljepše nego ugostiti djecu koja Republiku Srpsku i Srbiju doživljavaju kao svoju domovinu i podsjetiti ih na sve stvari koje ih povezuju.

"Mislim da nema ljepšeg povoda od onoga što sport daje i nudi, a ujedno pokazuje koliko on može da poveže. Jednog dana se nadam da će svi ovi dječaci da se sretnu na fudbalskim terenima, da razmijene svoja iskustva i da se prisjete lijepih dana učešća na Svesrpskom kupu", kazao je Kevac.

Svesrpski kup, Banjaluka

Za to da dani turnira budu uspješni i nezaboravni potrudili su se Vlada Republike Srpske, Vlada Srbije, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine i Kabinet predsjednika Republike Srpske.

"Dogovorili smo se za nešto što je nama uzvišen cilj, a to je da promovišemo pravoslavne vrijednosti između ostalog, da promovišemo samo dobre i lijepe stvari i pričamo o tome koliko djeca treba da se takmiče i poštuju, a ako Bog da jednog dana i da budu reprezentativci Srbije i, ako neki žele, Republike Srpske", istakao je Kevac.

On je poručio da je prvenstveni cilj organizatora da se svi dobro zabave, provedu i osjećaju udobno.

"Naš cilj je da djeca nisu gosti u Republici Srpskoj i Banjaluci, jer u suštini to i nisu. Ponosan sam jer su nam se odazvale srpske ekipe iz Njemačke i Austrije, a javila se i ekipa iz Sidneja koja je čula za ovaj turnir i već najavila da će učestvovati dogodine. Hvala im na tome. Ekipa iz Rusije imala je poteškoća zbog sankcija da ove godine učestvuje, ali iduće godine ćemo imati još veći broj učesnika. Naravno, cilj je da ovo postane tradicija, jer to je i poenta cijele priče da ovo bude jedna od milion tačaka gdje se mi spajamo", naglasio je Kevac.

Fudbal Svesrpski fudbalski kup u Banjaluci: Sve spremno za dolazak 500 mladih talenata

Kao organizatori turnira, ističe on, učinili su sve što je moguće da se svi osjećaju udobno i bezbjedno.

"Insistirali smo i na medicinskom osoblju koje će voditi računa o svemu tokom trajanja turnira, a pogotovo o bezbjednosti smještaja za sve ekipe koje dolaze. Svečani čin otvaranja počinje sutra u 19 časova. Okupljanje timova je kod Narodnog pozorišta Republike Srpske, odakle ćemo krenuti ka platou kod Hrama Hrista Spasitelja, gdje će se odraditi svečano otvaranje manifestacije", zaključio je Kevac.

Podsjetimo, Banjaluka će ovog vikenda biti domaćin trećeg po redu Svesrpskog kupa u fudbalu, koji će tokom sportskih borbi i druženja na jednom mjestu okupiti čak 500 mališana.

Projekat su podržali Kabinet predsednika Republike Srpske, Fond za izbjeglička, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu Vlade Vojvodine, kao i Alternativna televizija (ATV) kao medijski pokrovitelj i suorganizator.