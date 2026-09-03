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Banjaluka ovo ne pamti: Sportske legende stigle u Srpsku

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03.09.2026 13:45

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У Бањалуци је у току Адриа спортс конференсе на коју су пристигли водећи људи из свијета спорта, маркетинга, бизниса и медија.
Foto: Ustupljena fotografija

Banjaluka je danas centar regionalnog sportskog i biznis svijeta! U toku je prestižna "Adria Sports Konferense", koja je na jednom mjestu okupila najveće lidere iz oblasti sporta, marketinga, biznisa i medija.

Program je otvoren na najbolji mogući način inspirativnim predavanjem Marine Maljković, Andree Lekić i Nikoline Milić, koje su kroz svoje moćne priče otkrile kako se stiže do samog svjetskog vrha.

Ogromnu pažnju i oduševljenje publike izazvao je panel na kojem su učestvovali Filipović i Ivan Miljković. Velikani srpskog vaterpola i odbojke otvoreno su govorili o najtežim odlukama, prelomnim momentima i izazovima koji su ih čekali na samom zalasku bogatih karijera.

Atmosferu je dodatno uzijala porodica Majdov. Nemanja, Stefan i Ljubiša na svom panelu upravo dijele emotivne i fascinantne detalje o njihovom zajedničkom šampionskom putu.

A tu nije kraj ovome sportskom spektaklu! U nastavku dana publiku očekuju predavanja koja će održati Ćus Mateo, selektor košarkaške reprezentacije Španije, kao i čuveni UFC borac Uroš Medić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Adria sports conference

region

Panel

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Уз директора конференције Андреја Кнежевића присутнима су се обратили легендарни Светислав Пешић и Витор Баија. Конференција и ове године окупља велика имена из свијета спорта, маркетинга, бизниса и медија.

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