Banjaluka ovo ne pamti: Sportske legende stigle u Srpsku

Banjaluka je danas centar regionalnog sportskog i biznis svijeta! U toku je prestižna "Adria Sports Konferense", koja je na jednom mjestu okupila najveće lidere iz oblasti sporta, marketinga, biznisa i medija.

Program je otvoren na najbolji mogući način inspirativnim predavanjem Marine Maljković, Andree Lekić i Nikoline Milić, koje su kroz svoje moćne priče otkrile kako se stiže do samog svjetskog vrha.

Ogromnu pažnju i oduševljenje publike izazvao je panel na kojem su učestvovali Filipović i Ivan Miljković. Velikani srpskog vaterpola i odbojke otvoreno su govorili o najtežim odlukama, prelomnim momentima i izazovima koji su ih čekali na samom zalasku bogatih karijera.

Atmosferu je dodatno uzijala porodica Majdov. Nemanja, Stefan i Ljubiša na svom panelu upravo dijele emotivne i fascinantne detalje o njihovom zajedničkom šampionskom putu.

A tu nije kraj ovome sportskom spektaklu! U nastavku dana publiku očekuju predavanja koja će održati Ćus Mateo, selektor košarkaške reprezentacije Španije, kao i čuveni UFC borac Uroš Medić.