Logo

Spremite se z još jedan "paklen" dn: Evo kakve nas temperature očekuju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 14:47

Komentari:

0
Особа пролази кроз водену измаглицу из система за расхлађивање током врелог љетњег дана, у сриједу, 19. августа 2026. године, у Токију.
Foto: Tanjug/AP Photo/Eugene Hoshiko

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti uglavnom sunčano i temperaturu vazduha do 35 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, istočnih smjerova, uveče u skretanju na jugozapadni, dok će na jugu tokom jutra biti umjerena i pojačana bura, koja će u nastavku dana slabiti, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od 11 do 16, na jugu do 22, a maksimalna od 30 do 35 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost, dok su slabi lokalni pljuskovi registrovani na jugoistoku Hercegovine, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Главобоља

Zdravlje

Da li tihi moždani udari mogu izazvati demenciju? Evo kako nastaje bolest

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 15, Kalinovik, Mrakovica, Han Pijesak i Čemerno 25, Kneževo 26, Sokolac 27, Gacko 28, Mrkonjić Grad i Srebrenica 29, Zvornik, Ribnik, Foča, Livno i Sarajevo 30, Srbac, Šipovo, Bihać, Bugojno, Sanski Most i Tuzla 31, Banjaluka, Novi Grad, Rudo, Gradačac, Jajce, Neum i Zenica 32, Bijeljina, Bileća, Višegrad, Doboj, Prijedor i Trebinje 33, a Mostar 37 stepeni Celzijusovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vrućina

Vremenska prognoza

Republika Srpska

Vremenska prognoza za septembar

Vrijeme danas

Komentari (0)

Pročitajte više

Главобоља је један од најчешћих здравствених проблема са којима се људи сусрећу у току живота. Може се јавити као благ осјећај нелагодности и притиска или као јак, пулсирајући бол који потпуно онеспособљава човјека за свакодневне активности.

Zdravlje

Da li tihi moždani udari mogu izazvati demenciju? Evo kako nastaje bolest

1 h

0
Вода ријека

Hronika

Iz rijeke Une izvučeno tijelo žene: Uviđaj u toku

1 h

0
Мигранти

Region

Uz granicu sa BiH hrvatska policija uočila još jednu grupu migranata

1 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Srpske želi jaku i moćnu Srbiju

2 h

0

Više iz rubrike

Учионица

Društvo

Odgođen početak nastave zbog visokih temperatura: Učenici će u klupe 14. septembra

2 h

0
Стиже још јачи Ел Нињо: Наредна година ће бити натоплија година икада

Društvo

Stiže još jači El Ninjo: Naredna godina će biti natoplija godina ikada

3 h

0
Беба

Društvo

Srpska bogatija za 28 beba, evo gdje je bilo najradosnije

8 h

0
vrućina sunce toplota

Društvo

Suši i vrućinama se stavlja tačka: Pogledajte kakav nas preokret čeka u Srpskoj

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Šobot: Evropska nagrada kvaliteta - podstrek za dalje unapređenje rada

16

10

Ambasadorka Izraela stigla u Palatu Republike

16

09

Sutra sjednica Vlade Srpske, evo šta je na dnevnom redu

16

06

„Nema šanse!“ Vjereniku zabranila GTA 6 zbog virtuelne romanse

15

57

Darko Mladić preuzeo tijelo generala Mladića sa dva podoficira

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima