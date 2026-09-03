Spremite se z još jedan "paklen" dn: Evo kakve nas temperature očekuju

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti uglavnom sunčano i temperaturu vazduha do 35 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, istočnih smjerova, uveče u skretanju na jugozapadni, dok će na jugu tokom jutra biti umjerena i pojačana bura, koja će u nastavku dana slabiti, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od 11 do 16, na jugu do 22, a maksimalna od 30 do 35 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost, dok su slabi lokalni pljuskovi registrovani na jugoistoku Hercegovine, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.

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Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 15, Kalinovik, Mrakovica, Han Pijesak i Čemerno 25, Kneževo 26, Sokolac 27, Gacko 28, Mrkonjić Grad i Srebrenica 29, Zvornik, Ribnik, Foča, Livno i Sarajevo 30, Srbac, Šipovo, Bihać, Bugojno, Sanski Most i Tuzla 31, Banjaluka, Novi Grad, Rudo, Gradačac, Jajce, Neum i Zenica 32, Bijeljina, Bileća, Višegrad, Doboj, Prijedor i Trebinje 33, a Mostar 37 stepeni Celzijusovih.