Dodik: Srpske želi jaku i moćnu Srbiju

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da i za Republiku Srpsku i Srbiju predstoje važne odluke ali da će biti lakše ako ostanu zajedno i vjeruje da će politike koje su danas ostati domaninatne.

Dodik je rekao da je ovaj forum dokaz da se nešto uspjelo, te je zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i istakao da su Srpska i Srbija djelovale kao jedan tim.

Istakao je kako se ide na to da se uruši ustavna pozicija Republike Srpske, navodeći da sada u Sarajevu postavljaju pitanje da li Narodna skupština može da donosi ocjenu odluka Predsjedništva BiH.

"To je zadnji čin ravlašćivanja Republike Srpske putem instruisanih sudova i ta borba se neće smanjiti", rekao je Dodik.

Naglasio je i kako je u ovom trenutku tuženo 73.000 građana Republike Srpske koji pominju generala Ratka Mladića u objavama na društvenim mrežama što govori o tome da Srbi nastavljaju da žive u gorim uslovima nego ranije.

"Muslimani umjesto da prihvate ruku pomirenja nastoje da odigraju drugo poluvrijeme... Mi u Republici Srpskoj nismo srećni sa našim položajem, čekaju nas važne i teške odluke, izbori u Srbiji i Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

Naglasio je da srpski narod ne vidi svoju budućnost u BiH, gdje je proganjan i smatra da će se to vjerovatno nastaviti. Prema njegovim riječima, uspjeli su da preko Suda u Hagu nametnu određenu priču o istinama dok činjenice ne prolaze jer ih niko ne želi da čuje. On je istakao značaj Deklaracije sa Svesrpskog sabora, te ukazao kako se pokušalo zabraniti proslvljanje 9. januara, ali da to neće uspjeti i naveo je da se tako zove i auto-put u Srpkoj. Takođe, navodeći da je dugo godina na političkoj sceni, Dodik je istakao da prostor za saradnju sa Srbijom nije bio otvoren kao za vrijeme Vučića, da su nesumnjivo bila otvorena ta vrata, bez nastojanja da se kaže "morate tako".

Dodik je rekao da Republika Srpska želi jaku i moćnu Srbiju, ali da on misli da dešavanja u protekle dvije godine u Srbiji napravili zastoj na ekonomskom, a najviše na međunarodnom političkom planu.

"Svjedok sam pozicije Srbije koja je potpuno bila rehabilitovana i ojačana na međunarodnom planu, Srbije koja je snažna, na koju se čekalo da nešto kaže na međunarodnim forumima i onda je jednog dana počelo da se priča samo o tome šta se dešava u Srbiji", rekao je on.

Dodik je istakao da u vremenu koje dolazi vidi veći stepen integracije i da to nije na štetu bilo koga.

"Mislim da moramo odustati od nekih zabluda, nemamo potrebe da se bilo kome i za bilo šta opravdavamo, ne činimo nikakvo zlo. Moramo ponovo da stavimo istorijske teme na dnevni red, pogotovo teme raspada bivše Jugoslavije. Mislim da su muslimani i drugi, liberali na Zapadu, uspjeli da nam nametnu antisrpske odluke u Hagu i određene priče o istinama. I ne prolazimo sa činjenicama još uvijek, jer niko ne želi da sluša činjenice", rekao je on, prenosi Srna.