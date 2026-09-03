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Čuveni doktor upucan ispred Klinike za vantjelesnu oplodnju: Napadač ispalio 20 hitaca!

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03.09.2026 15:22

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Чувени доктор упуцан испред Клинике за вантјелесну оплодњу: Нападач испалио 20 хитаца!

Čuveni ukrajinski ljekar, doktor Igor Iljin, direktor Klinike za reproduktivnu medicinu, upucan je jutros ispred te ustanove u Kijevu.

Prema navodima, na poznatog ljekara ispaljena je kiša metaka u blizini bolnice u Žitomirskoj ulici u Kijevu.

Nepoznati napadač je više od 20 puta pucao na 71-godišnjeg muškarca. Iako se prvo vjerovalo da je u pitanju bojeva municija, ispostavilo se da su u pitanju gumeni meci. Šest projektila ga je pogodilo u glavu, a 14 u tijelo. Kada je ostao bez municije, napadač je počeo da ga udara nogama po glavi. Ljekar je pukom srećom preživio, ali se nalazi u teškom stanju.

Mediji pišu da je dr Igor Iljin prije 28 godina osnovao Kliniku za vantjelesnu oplodnju ispred koje je upucan. Na njega je nepoznati napadač ispalio hice oko 10 časova ujutru, nakon čega je pobjegao.

Vjeruje se da je u pitanju bio ciljani napad.

Institut ispred kojeg se dogodio zločin predstavljaju kao „EKO klinika broj 1 za liječenje ženskog i muškog steriliteta u Kijevu“, a usluge pruža od 1998. godine, kada ga je osnovao upravo Iljin, ljekar akušer-ginekolog, reproduktolog i kandidat medicinskih nauka.

Prema nezvaničnim informacijama, napadač je pucao na Iljina iz neposredne blizine, na oko tri metra od ulaza u kliniku.

Za napad se sumnjiči muškarac koji naizgled ima između 35 i 40 godina, kratke tamne kose, a pretpostavlja se da je zabilježen kamerama za video-nadzor u blizini mjesta na kojem je ljekar napadnut. Na glavi je imao kačket, a nosio je ranac vojnog tipa. Bio je obučen u crno odijelo, vjerovatno sportsku garderobu, i patike.

Do 14 časova napadač još nije bio uhapšen, a policija je nastavila specijalnu operaciju potrage za njim u Kijevu.

(Telegraf)

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Tagovi :

Igor Iljin

Ukrajina

Ubistvo

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