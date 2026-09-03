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Putin: Tramp je posvećen konstruktivnom radu

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03.09.2026 11:22

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Руски предсједник Владимир Путин присуствује састанку са министром индустрије и трговине Антоном Алихановим у Кремљу у Москви, сриједа, 26. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Američki predsjednik Donald Tramp posvećen je pozitivnom i konstruktivnom radu, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Koliko ja razumijem, predsjednik Tramp je sklon takvom pozitivnom i konstruktivnom radu", rekao je Putin na plenarnoj sjednici Istočnog ekonomskog foruma.

Putin je napomenuo da su u toku kontakti sa predstavnicima američke administracije koje je Tramp imenovao za dijalog sa Rusijom.

(Srna)

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Tagovi :

Vladimir Putin

Donald Tramp

Rusija

Amerika

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