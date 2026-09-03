Putin: Tramp je posvećen konstruktivnom radu

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Foto: Tanjug/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Američki predsjednik Donald Tramp posvećen je pozitivnom i konstruktivnom radu, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Koliko ja razumijem, predsjednik Tramp je sklon takvom pozitivnom i konstruktivnom radu", rekao je Putin na plenarnoj sjednici Istočnog ekonomskog foruma. Putin je napomenuo da su u toku kontakti sa predstavnicima američke administracije koje je Tramp imenovao za dijalog sa Rusijom. (Srna)

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