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Čamcima krenuli preko Save: Spriječeno krijumčarenje 96 migranata

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03.09.2026 12:11

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мигранти затечени у покушају илегалног преласка границе у Градишци
Foto: Granična policija BiH

Granična policija BiH otkrila je 96 migranata koji su zatečeni u pokušaju ilegalnog prelaska granice preko rijeke Save u okolini Gradiške.

Kako navode u GP BiH migranti su otkriveni prilikom nadzora granice u selu Bistrica kod Gradiške.

”U poslijepodnevnim satima spriječene su 63 osobe od pokušaja nezakonitog prelaska državne granice i to 40 državljana Pakistana i 23 državljana Bangladeša. U večerenjim satima u pokušaju prelaska granice spriječene su 33 osobe i to dvoje državljana Pakistana, 13 državljana Bangladeša i 18 državljana Afganistana”, saopštila je Granična policija BiH.

Dodaju da je po naredbi Tužiaštva BiH izvršen uviđaj, te su izuzeta dva čamca.

”Dvije osobe su identifikovane kao krijumčari. O svemu je obaviještena Služba za poslove sa strancima TC Banjaluka. Rad na predmetu se nastavlja”, navode u GP BiH.

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Tagovi :

Migranti

krijumčarenje

Gradiška

Sava

Granična policija BiH

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