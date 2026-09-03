Ulica u blizini škole bez trotoara: Roditelji zabrinuti za bezbjednost djece i učenika

Na dijelu ulice Svetozara Markovića, u neposrednoj blizini raskrsnice te ulice sa ulicom Pave Radana, u naselju Nova Varoš ne postoji trotoar, što uz postojeća oštećenja kolovoza stvara velike probleme za kretanje pješaka, pogotovo djece i učenika, s obzirom da se u blizini nalazi škola Georgi Stojkov Rakovski.

Ovaj problem je posebno izražen tokom predvečernjih časova i kišnih dana, kada na putu postoji dosta lokvi i kada je vidljivost smanjena.

Ulica Svetozara Markovića Nova Varoš ATV

Dio ulice gdje je potreban trotoar je relativno kratak, i smatramo da se uz relativno malo sredstava trotoar može izgraditi.

Mnogo roditelja je zabrinuto za bezbjednost djece i učenika koji se kreću ovom ulicom, te pozivaju Grad Banja Luku da se ovaj problem riješi.