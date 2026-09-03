Na globalnom planu: Borba sa visokim temperaturama i sušom u cijelom svijetu

Izvor:
ATV
U novom izdanju emisije 'Na globalnom planu' pričamo o ekstremno visokim temperaturama u Evropi.
Kakva je situacija na poljoprivrednim dobrima, kako se snalaze oni koji od poljoprivrede žive, čeka li nas nestašica hrane već ove zime?
Vanredno i u Panami - zbog suše izazvane El Ninjom smanjen broj prolazaka Panamskim kanalom.
Japanci ručno vratili zamak na njegovo mjesto nakon sanacije izazvane zemljotresom.
Paradajz na sve strane- tradicionalni festival u Španiji i ove godine okupio brojne turiste i donio dobru zabavu.
Emisiju uređuje i vodi Ines Đanković.
'Na globalnom planu' četvrtkom u 20 časova i 10 minuta.
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