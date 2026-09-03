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Na globalnom planu: Borba sa visokim temperaturama i sušom u cijelom svijetu

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Izvor:

ATV

03.09.2026 13:49
На глобалном плану: Борба са високим температурама и сушом у цијелом свијету
Foto: atv

U novom izdanju emisije 'Na globalnom planu' pričamo o ekstremno visokim temperaturama u Evropi.

Kakva je situacija na poljoprivrednim dobrima, kako se snalaze oni koji od poljoprivrede žive, čeka li nas nestašica hrane već ove zime?

Vanredno i u Panami - zbog suše izazvane El Ninjom smanjen broj prolazaka Panamskim kanalom.

Japanci ručno vratili zamak na njegovo mjesto nakon sanacije izazvane zemljotresom.

Paradajz na sve strane- tradicionalni festival u Španiji i ove godine okupio brojne turiste i donio dobru zabavu.

Emisiju uređuje i vodi Ines Đanković.

'Na globalnom planu' četvrtkom u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Na globalnom planu

Ines Đanković

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