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Bez plana: Brojne reakcije nakon smrti Ratka Mladića

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Izvor:

ATV

02.09.2026 14:35
Без плана: Бројне реакције након смрти Ратка Младића
Foto: atv

U novoj epizodi emisije „Bez plana“ donosimo priču o reakcijama nakon smrti Ratka Mladića – od hiljada krivičnih prijava do najavljenog pomena u Srebrenici. Šta stoji iza svega?

Analiziramo reakcije koje su uslijedile nakon smrti generala Ratka Mladića. Govorimo o više od 10.000 novih krivičnih prijava zbog navodnog negiranja genocida, pozivu za pomen u Srebrenici koji se širi društvenim mrežama, ali i o političkim prepucavanjima u Federaciji BiH uoči izbora.

Emisiju „Bez plana“ uređuje i vodi Predrag Ćurković.

„Bez plana“ srijedom u 20 časova i 30 minuta.

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ATV

bez plana

Predrag Ćurković

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