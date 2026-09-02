Bez plana: Brojne reakcije nakon smrti Ratka Mladića

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U novoj epizodi emisije „Bez plana“ donosimo priču o reakcijama nakon smrti Ratka Mladića – od hiljada krivičnih prijava do najavljenog pomena u Srebrenici. Šta stoji iza svega?

Analiziramo reakcije koje su uslijedile nakon smrti generala Ratka Mladića. Govorimo o više od 10.000 novih krivičnih prijava zbog navodnog negiranja genocida, pozivu za pomen u Srebrenici koji se širi društvenim mrežama, ali i o političkim prepucavanjima u Federaciji BiH uoči izbora. Emisiju „Bez plana“ uređuje i vodi Predrag Ćurković. „Bez plana“ srijedom u 20 časova i 30 minuta.

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