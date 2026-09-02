Putin: Teška greška Njemačke!

Putin o njemačkom optuživanju Rusije za napad na aerodromu u Lajpcigu, šef Kremlja kaže da je to "teška greška" Berlina, Medvedev pominje napad na voz koji prevozi evropske lidere u Kijev

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je njemačka odluka da napad dronovima u Lajpcigu pripiše Rusiji bila "teška greška".

Gardijan navodi da je šef Kremlja pokušao da dovede u pitanje dokaze koji stoje iza odluke Berlina.

Navodi se da je Putin sugerisao i da Berlin krivi Rusiju kako bi odvratio pažnju sa sopstvenih unutrašnjih problema.

Bivši predsjednik Dmitrij Medvedev, koji je sada zamenik predsjedavajućeg Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije, napao je njemačku vladu, optužujući je za "neonacističku, fanatično rusofobnu" politiku i rekavši da Berlin "zaslužuju direktan udar na sva njemačka postrojenja koja proizvode vojnu opremu" za Ukrajinu.

Navodi se da je u bijesnoj objavi na Telegram Medvedev takođe izgleda sugerisao da bi voz koji prevozi evropske lidere u Kijev mogao postati meta ruskih udara ako bi Ukrajina ispunila upozorenja o zatvaranju neba iznad Rusije.

Njemačka je testirala balističku raketu dometa 500 kilometara dan nakon što je Berlin javno optužio Rusiju za pokušaj sabotaže i napada dronovima na teretne avione na aerodromu u Lajpcigu.

Putin je "najavom državnog terorizma" ocijenio izjavu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da će ruski vazdušni prostor postati sve opasniji zbog ukrajinskih dronova i biti "de fakto zatvoren".

Šef Kremlja je takođe rekao da će Rusija odgovoriti ako napadi dovedu do tragedija u civilnom vazduhoplovstvu.

(Gardijan)