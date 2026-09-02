Broj žrtava na Tibetu porastao na 21

Broj ljudi za koje je potvrđeno da su poginuli na kineskom Tibetu nakon razornih poplava na Himalajima prošle sedmice porastao je na 21, dok se 541 lice vodi kao nestalo, javili su kineski državni mediji.

Najmanje 1.114 ljudi je poginulo, a blizu 4.000 se vodi kao nestalo u susjednom Nepalu, sedam dana nakon što je urušavanje glečera na Himalajima izazvalo poplavu koja je opustošila ovu planinsku oblast.

U Nepalu su porodice počele da organizuju simbolične sahrane nastradalih.

Nepalsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su spasena 324 strana državljanina, dok se još 590 iz 39 zemalja vode kao nestali, prenosi Srna.