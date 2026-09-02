Veliki kvar na cjevovodu u Banjaluci, nekoliko naselja bez vode

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Zbog velikog kvara na cjevovodu u Ulici Duška Koščice u Banjaluci, bez vode su danas ostali Lauš, Paprikovac, naselja Sunca i Mjeseca, kao i dio Centra, saopšteno je iz banjalučkog "Vodovoda".

Kako navode, ekipe su na terenu i rade na otklanjanju kvara. "Ekipe rade na otklanjanju kvara, a normalizacija vodosnabdijevanja se očekuje u večernjim satima", navode iz "Vodovoda".

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