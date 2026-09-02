U toku radovi: Ova banjalučka naselja dana mogu ostati bez vode

Ekipe banjalučkog "Vodovoda" danas će otklanjati kvarove na vodovodnoj mreži u više naselja.

Kvarovi će biti otklanjani u Mišinom Hanu, Verićima, Kolima (Trubajići), Donjim Kolima, Donjem Pervanu, Bistrici, Krupi na Vrbasu - pumpna stanica Vis.

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Radovi će biti izvođeni u ulicama Duška Koščice, Alekse Šantića, Knjaza Miloša, Braće Jugovića i Zore Kovačević.

Zbog povećanog broja kvarova u zoni rezervoara Kočićev vijenac mogući su poremećaji u večernjim časovima, a ekipe detekcije i održavanja su na terenu i rade intenzivno na njihovom lociranju i sanaciji.

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Usljed povećane potrošnje na sistemima Gašića vrelo i Crno vrelo mogući su poremećaji u vodosnabdijevanju, naročito viših zona koje se snabdijevaju sa rezervoara Zvijezda.